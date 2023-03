150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Aub

Aub. 150 Jahre sind es her, dass sich in Aub eine Freiwillige Feuerwehr gegründet hat – als eine der ersten im südlichen Landkreis Würzburg. Für die Auber Feuerwehr ist diese Jubiläum Anlass zum Feiern.

Mit einer Gedenkfeier für die verstorbenen Kameraden, gestaltet von Pfarrerin Elke Gerschütz und einer Bläsergruppe, eröffnete die Wehr die Feierlichkeiten.

Ehrungen bei Auber Wehr Zehn Jahre aktiv er Feuerwehrdienst: Nicola Fabiano, Frank Jacob, Kai Lörner, Maximilian Hartlieb, Marius Stüber. Zehn Jahre Fördermitgliedschaft: Michael Aulbach, Ronald Bodach, Bernd Gottschlich, Sonja und Rudi Gutbrod, Claus Menth. 20 Jahre aktiv: Ralf Kreiselmeier, Sebastian Lochner, Mathias Meinzinger, Martin Ödamer, Daniel Weiß, Stefan Zobel, Felix Enzelberger. 20 Jahre Mitgliedschaft: Anna-Lena Demant. 20 Jahre Fördermitglied: Christian Gehring, Jens Pfister. 25 Jahre aktiv (staatliches Ehrenzeichen): 1. Kommandant Stefan Gruber, Florian Menth, Georg Stüber. 30 Jahre aktiv: Karina Neeser, Georg Hemm, Harald Krummrein, Robert Melber, Christian Neeser. 30 Jahre Vereinsmitglied: Karl Lochner, Walter Pfannes, Edgar Stüber. 40 Jahre aktiv (staatliches Ehrenzeichen): Christian Melber, Erwin Schwarz. 45 Jahre aktiv: Ludwig Faulhaber. 55 Jahre Vereinsmitglied: Karola Haag. 60 Jahre Vereinsmitglied: Georg Grimm, Walter Weinmann. 70 Jahre Vereinsmitglied: Robert Schwarz. 80 Jahre Vereinsmitglied: Otto Stüber.

Anschließend traf man sich im Feuerwehrhaus zu einem Kommersabend, an dem auch zahlreiche Ehrengäste teilnahmen. „Wir brauchen in unseren Reihen jeden Mann und jede Frau“, nutzte Klaus Pfeufer für den Vorstand des Feuerwehrvereins den Kommers zur Mitgliederwerbung. 37 Männer und drei Frauen leisten derzeit in Aub aktiven Feuerwehrdienst. Die zwölf Mann, die 1873 den Mut hatten, den Schritt von der damals angeordneten Pflichtfeuerwehr zur Freiwilligen Feuerwehr zu wagen, taten dies mit der Bereitschaft, Tag und Nacht anderen in Notlagen beizustehen, so Pfeufer. Mit dem Wunsch „Kommt nach dem Einsatz immer wieder gesund zurück ins Feuerwehrhaus“ ließ er die Jubelwehr Hochleben.

Als erstes gratulierte Schirmherr Dietrich Öchsner der Jubiläumswehr zu ihrem Geburtstag. Wenn auch die Einsätze zur Brandbekämpfung in den letzten Jahren beständig zurückgingen, sei eine Freiwillige Feuerwehr doch nicht wegzudenken. Dafür, dass die Feuerwehren Aufgaben auch außerhalb der Brandbekämpfung übernehmen, sprach er seinen Dank aus.

Was im 19. Jahrhundert nach der vorherigen mittelalterlichen Eimerkette zum Feuerlöschen begann, ist inzwischen zu einer anspruchsvollen technischen Hilfeleistung durch die Feuerwehren geworden, bescheinigte stellvertretende Landrätin Karen Heußner. Die technische Ausrüstung der Wehren erfordere ein großes Maß an Wissen, verlange von den Aktiven die Bereitschaft zu üben und sich jederzeit bereitzuhalten, ihr Können einzusetzen. Dies sei heute alles andere als selbstverständlich.

Kreisbrandrat Michael Reitzenstein freute sich, überhaupt wieder einen Festkommers feiern zu dürfen: „Ihr könnt stolz sein, 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr feiern zu können!“ In diesen Jahren habe sich viel getan, in der Aufgabenstellung, in der Ausbildung und in der Sicht der Gesellschaft. Geblieben sei die Bereitschaft, jederzeit bereit zu sein, sich für andere einzusetzen, wenn man gerufen werde. Auch Bürgermeister Roman Menth bestätigte der Feuerwehr, seit 150 Jahren Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens zu sein, 150 Jahre Dienst am Nächsten. Besonders hob er hervor, dass während der schweren Zeit des Zweiten Weltkrieges die Feuerwehr ausrückte, um zu Löschen, während der Beschuss anhielt, wirklich gefährliche Einsätze, die zum Großteil auch durch Frauen geleistet wurden. Da diese Bereitschaft, in der Feuerwehr Dienst zu leisten, in jüngster Zeit nachlasse, rief er allen, die noch nicht dabei sind, zu: „Kommt mit zu uns, macht mit und beteiligt euch!“

Vereinssprecher Claus Menth beglückwünschte die Auber Feuerwehr im Namen von 27 örtlichen Vereinen zu ihrem Jubiläum. In die Reihen der Gratulanten schloss sich auch Thorsten Knopf, der Kommandant der Nachbarwehr aus Baldersheim, ein.

Zahlreiche Ehrungen langjähriger Mitgliede waren Bestandteil des Kommersabends (siehe weiteren Bericht). Besonders ragten dabei die 40-jährige Dienstzeit von Erwin Schwarz und Christian Melber, die 45-jährige Dienstzeit von Ludwig Faulhaber sowie die langjährige Mitgliedschaft ehemals aktiver Feuerwehrleute, die im Falle von Robert Schwarz 70 Jahre und bei Otto Stüber sogar 80 Jahre beträgt.

Aus der Chronik der Feuerwehr fasste Georg Menig die Höhepunkte zusammen und ging dabei besonders auf die Entstehungsgeschichte der Freiwilligen Feuerwehren in der Mitte des 19. Jahrhunderts ein. Er wies auch darauf hin, dass die Auber Feuerwehr als eine der ersten in ganz Deutschland 1972 über eine rein weibliche Löschgruppe verfügte.

Als Überraschungsgast trat Thomas Pfeufer in Gestalt des „Löschzwerges Löschi“ auf und sorgte mit seinem nicht ganz ernst gemeinten Vortrag für Heiterkeit im Publikum.