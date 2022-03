150. Geburtstag wirft jetzt schon seine Schatten voraus

Aub. Die Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Aub fand im Schulungsraum des Feuerwehrhauses statt. Martin Ödamer, Co-Vorsitzender des Feuerwehrvereins, bezifferte die Stärke der Auber Wehr auf 41 Aktive. Sieben davon sind jugendliche Feuerwehranwärter, drei Frauen und 31 Männer. Weiter gehören der Wehr 21 passive Mitglieder sowie acht Fördermitglieder an.

Das vergangene Jahr war erneut von der Pandemie geprägt. Gesellige Veranstaltungen waren kaum möglich. Im Oktober beteiligte sich die Feuerwehr am Markt der Vereine. Zusammen mit den Kameraden aus Baldersheim und Burgerroth wurden am Auber Feuerwehrhaus Geräte und Fahrzeuge gezeigt, dazu gab es einige Vorführungen. Die Veranstaltung war immer gut besucht. Zudem habe man mit einer Mitgliederwerbeaktion begonnen, mit der neue Einsatzkräfte gewonnen werden sollen.

Dieses Jahr steht nach Ödamers Aussage ein Tag der offenen Feuerwehrtore im Mai an. Dabei soll intensiv für die Auber Feuerwehr geworben sowie die technische Gerätschaft ausgestellt und vorgeführt werden. Im Herbst steht der Besuch der Kameraden aus Wrixum von der Insel Föhr an. 2023 wirft der 150. Geburtstag der Auber Feuerwehr seinen Schatten voraus. Mit einem Kommersabend am 18. März 2023 sowie einem zweitägigem Feuerwehrfest am Wochenende 17./18 Juni 2023 soll das Fest gefeiert werden.

Als Anschaffungen für die Feuerwehr vermeldete Ödamer ein Batterieladegerät für eines der Fahrzeuge sowie einen Hubwagen. In Abwesenheit des ersten Kommandanten gab Stellvertreter Steffen Scheiner seinen Bericht ab. Demnach ist die Auber Wehr im vergangenen Jahr zu einem mittelgroßen Brandeinsatz und zwei kleineren Brandeinsätzen ausgerückt.

Ferner wurde die Wehr einmal bei einem Verkehrsunfall zu Hilfe gerufen. Weiter forderten zwei Sicherheitswachen und ein Hochwassereinsatz im Sommer die Einsatzkraft der Feuerwehr. Übungen und Schulungen waren im vergangenen Jahr nur sehr eingeschränkt möglich. Für die Jugendfeuerwehr erklärte Erwin Schwarz, die insgesamt sieben Jugendlichen seien mit viel Eifer bei der Sache. Leider waren auch hier Übungen kaum möglich, doch konnten die Jungs neu eingekleidet werden. Die Kassenlage des Feuerwehrvereins bezeichnete der Kassier als gut. Trotz der Einschränkungen und Kosten für die Mitgliederwerbeaktion wurde das Wirtschaftsjahr mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen. Rücklagen für künftige Investitionen sind ausreichend vorhanden.

Kreisbrandinspektor Markus Dürr bezeichnete die Auber Feuerwehr als eine gut ausgerüstete, starke Wehr. Er ließ wissen, dass inzwischen wieder mit der modularen Truppausbildung (MTA) begonnen wurde. Auch können Leistungsprüfungen wieder stattfinden, die jeweils geltenden Pandemieauflagen seien zu beachten. In Klingholz liegen nach seinen Worten jede Menge Schnelltests bereit, die für solche Zwecke abgeholt werden können. Mit den Worten „macht weiter so“ lobte er die Auber Feuerwehr. Bürgermeister Roman Menth, selbst in der Auber Feuerwehr aktiv, bedauerte, dass eine gemeinsame Heizanlage für das Feuerwehrhaus und das Haus der Wasserwacht aus Kostengründen nicht verwirklicht werden könne.

Es bleibe also bei der vorhandenen Ölheizung für das Feuerwehrhaus. Auch der Ausbau des Schulungssaales im Feuerwehrhaus steht vorerst nicht an.

Mit ihrer Teilnahme am Markt der Vereine im Oktober haben die drei Feuerwehren aller Ortsteile ihr Gemeinschaftsgefühl bewiesen. Dabei haben sich die drei Feuerwehren gut präsentiert. Vor kurzem wurde mit Vertretern des Landkreises die Vereinbarung zum Atemschutzgerätepool unterzeichnet.

Als gute Idee nannte Menth die im Stadtgebiet verteilten Feuerlöscher, mit denen die Auber Wehr dazu animieren will, sich der Truppe anzuschließen. Diese erzeugen viel Aufsehen und regen zum Nachdenken an. Wiederholt schon sei er auf diese Aktion angesprochen worden. Die Werbekampagne findet die Unterstützung der Stadt. Menth bat die Feuerwehr weiter, auch künftig die Verantwortung für das Seifenkistenrennen zur Kirchweih zu übernehmen. Man hoffe, in diesem Jahr die Kirchweih wieder im normalen Rahmen feiern zu können. Florian Menth, der bisher für die Durchführung des Seifenkistenrennens verantwortlich war, erklärte, sich nicht ganz aus dieser Sache zurückziehen zu wollen, sondern hoffte einfach nur auf tatkräftige Unterstützung aus den Reihen der Wehr.

Er stellt sich ein Team mit drei bis vier Leuten vor, die die Aufgabe gemeinsam weitertragen. ag