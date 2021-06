150 000. Impfung gegen Covid-19

Ansbach. Im Landkreis Ansbach und in der Stadt Ansbach wurde am Wochenende nach Angaben des Landratsamtes bereits die 150 000. Impfung gegen SARS-CoV-2 durchgeführt. Insgesamt wurden bisher 150 585 Impfdosen an Bürger des Landkreises Ansbach sowie der Stadt Ansbach verimpft. Seit Impfstart wurden durch das Impfzentrum Ansbach 95 696 Impfdosen verabreicht, wovon 37 740 Dosen bereits Zweitimpfungen sind. In dieser Zahl sind die Impfungen enthalten, die die Kliniken in Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach an ihre Belegschaft verimpft haben. Zu den genannten Impfzahlen des Impfzentrums Ansbach kommen die Impfungen durch die Hausärzte hinzu. Dies sind aktuell für Landkreis Ansbach und Stadt insgesamt 54 889 Impfungen. Hiervon fallen 39 786 Dosen auf die Erstimpfung und 15 103 Dosen auf die Zweitimpfung.

