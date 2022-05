15 Kinder feierten heilige Kommunion

Bieberehren. Mit Spannung und großer Freude begingen 15 Kinder in der Kirche St. Peter und Paul in Bieberehren ihre erste heilige Kommunion. Unter dem Motto „Von Gottes Engeln begleitet“ zogen die Kinder und ihre Eltern, angeführt von der Trachtenkapelle Bieberehren, in die Kirche ein. Musikalisch umrahmt von der Band „Mittendrin“ aus Tauberrettersheim empfingen Max Beil, Luca Nast, Janina Landwehr, Aleksa Kolosnjaji, Julia Roth, Leni Schnabel, Lisa Sturm, Luisa Weid und Anton Zobel aus Bieberrehren, Sofia Fleischmann aus Lenzenbrunn, Anna Fries und Simon Lang aus Riedenheim, sowie Emil Kleinschrot, Benedikt Maurer und Marius Wirth aus Tauberrettersheim ihre erste heilige Kommunion. Pfarrer Gerhard Hanft feierte die Messe mit Diakon Winfried Langlouis. Mit ihrem eigenen Lied „ Du bist immer da“ und ihrem Kommunionmotto, bewiesen die Kinder ein sehr gutes Gespür dafür, wer sie auf all ihren Wegen begleitet. Bild: Kleinschrot

