Eine Streife des Polizeipräsidiums Aalen staunte nicht schlecht, als sie am 7. Februar auf der A6 in der Nähe von Crailsheim ein Fahrzeug mit spanischem Kennzeichen kontrollierte. Im Kofferraum des Pkw entdeckte die Streife in sechs schwarzen Taschen insgesamt rund 139 Kilogramm Marihuana, was zur unmittelbaren Festnahme des Fahrers führte. Bei dem 22-Jährigen handelt es sich um einen

...