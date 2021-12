130 Tiere wurden überaus flott versteigert

Ansbach. Mit sechs Zuchtbullen in der Wertklasse I war genügend Auswahl für die Besamungsstationen am jüngsten Ansbacher Markttag geboten.

Trotzdem war ein Edelstein-Sohn, der von über 400 getesteten auf Rang fünf typisiert wurde, für mehrere Besamungsstationen hochinteressant, so dass letztendlich der Zuschlag erst bei 20 400 Euro für die Station in Höchstädt erfolgte.

Großes Angebot

Weitere Zuchtbullen gingen in den Prüfeinsatz nach Marktredwitz und zur Bayern Genetik.

Der beheimatete Besamungsverein in Neustadt/Aisch sicherte sich insgesamt drei Zuchtbullen der Wertklasse I am Ansbacher Markt. Ebenfalls ein großes Angebot gab es bei den Natursprungbullen. So wurden 37 Tiere durchwegs flott abgesetzt. Sie erreichten einen Durchschnittspreis von 2135 Euro. Insgesamt wurden 43 Zuchtbullen über den Ansbacher Markt abgerechnet. Mit einem Durchschnittspreis von 1825 Euro blieben die 77 verkauften Jungkühe nach dem Ausnahme-Markt im November weiterhin auf einem hohem Niveau.

Eine Sehrgut-Tochter mit einem Tagesgemelk von über 35 Kilo Milch erreichte mit 2700 Euro den Spitzenpreis des Marktes.

Eine Jack-Jungkuh blieb mit 2650 Euro nur knapp dahinter.

Mit einem durchschnittlichen Tagesgemelk von 29 Kilo und einem Lebendgewicht von 657 war die Qualität der Tiere wieder gewohnt hoch.

Der nächste Großviehmarkt in Ansbach ist am 21. Januar.

