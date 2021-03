Ansbach. Beim Zuchtviehmarkt in der Rezathalle wurde der erstgereihte Zuchtbulle von fast 100 getesteten Irregut-Söhnen auf Platz 2 typisiert. Mit einem genomischen Gesamtzuchtwert von 132 sicherte ihn sich die Besamungsgenossenschaft Wölsau um 7700 Euro. In Wertklasse II, den Natursprungstieren, wurden 39 weitere Tiere flott abgesetzt. Sie blieben mit einem Durchschnittspreis von 2159 auf dem hohem Niveau des Vormarktes. Die 79 aufgetriebenen Jungkühe erreichten mit 32,0 Kilo Milch ein überdurchschnittlich hohes Tagesgemelk. Auch ein Lebendgewicht von 670 Kilo unterstreicht die hohe Qualität am Ansbaher Markt. Das höchste Gebot mit 2800 Euro erzielte eine bereits wieder gedeckte Walach-Tochter mit einem Tagesgemelk von über 38 Kilo Milch. Eine Harun-Tochter blieb mit 37 Kilo Milch und einen Versteigerungserlös von 2550 Euro nur knapp dahinter. Die Jungkühe konnten die Nachfrage decken. So konnten alle den Durchschnittspreis mit 1759 Euro auf dem gewohnt hohen Niveau halten. Der nächste Großviehmarkt in Ansbach ist am 15. April.