122 Jahre Ehrenamt vereint

Niederstetten. „Tue so viel Gutes, wie du kannst, und mache so wenig Gerede wie nur möglich darüber,“ hat Charles Dickens einmal gesagt. Helga Wollinger, Gertrud Brunner und Isolde Menikheim beherzigten das in zusammen 122 Jahren ehrenamtlicher Arbeit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nun wurden die Drei im Rahmen einer vorweihnachtlichen Feier aus dem Helferkreis der „Steidemer Spätlese“ verabschiedet.

Rückblick

Ernst Wollinger, der die Kasse der von der Stadt Niederstetten und der Stiftung „Georg-Michael-Hachtel-Gedenken“ finanziell unterstützten Steidemer Spätlese verwaltet, hielt einen kurzen Rückblick auf die Geschichte der Gruppe. 1970 vom damaligen Bürgermeister Carl Weber als „Verein der Alten“ ins Leben gerufen, benannte sich die Gruppe später um in „Steidemer Spätlese“. Teil dieses „tollen Teams“ (Zitat Wollinger) sind seit Jahren Helga Wollinger (seit 1972) sowie seit 1986 Gertrud Brunner und Isolde Menikheim. Sie verlassen jetzt nach unzähligen ehrenamtlichen Stunden die Spätlese. Als kleine Anerkennung überreichte Heinz Bader den Frauen Blumen und bedankte sich für die geleistete Arbeit im Dienste der Steidemer Spätlese.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Gemeinderat Werbach tagte Werbach: Gemeinderat hält an Abschaltung der Straßenbeleuchtung fest Mehr erfahren

Der Schweizer Schriftsteller und Politiker Sigmund Widmer hatte es einmal so formuliert: „Hilfsbereitschaft kann nicht durch Erlässe hergestellt werden. Sie muss in den Herzen der Menschen entstehen.“ btz