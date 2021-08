1000-Euro-Spende für die Flutopfer

Adolzhausen. Die Unabhängige Erzeuger-Gemeinschaft (UEG) in Adolzhausen stellt sich in den Dienst der guten Sache und spendet 1000 Euro an die Schorlemer Stiftung des Deutschen Bauernverbandes. Sie sammelt das Geld und leitet es an die von der Flutwasser-Katastrophe Betroffenen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen in vollem Umfang weiterleitet. Für den Vorstandsvorsitzenden Matthias Frieß (links) und Geschäftsführer Uwe Rüttiger stand sofort außer Frage, dass ihr wirtschaftlicher Verein einen kleinen Beitrag der Solidarität zur Linderung der größten Nöte leiste. Bild: Klaus T. Mende

