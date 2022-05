„100 Jahre plus 1“ heißt das Motto in Röttingen

Röttingen. Unter dem Motto „100 Jahre plus 1“ wird am Freitag, 26. August, Röttingens Bürgermeister Hermann Gabel nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause den Bieranstich des Gauvolksfestes vornehmen. Wie der Rathauschef verriet, wird es einen neuen Festwirt geben. Andreas Hofmeier vom Apfelbaum-Event-Service aus Homberg steigt in den Vertrag seines Pleichfelder Vorgängers Christian Egener ein, der nur noch regional agieren will.

Neben dem Festzelt, Biergarten und Speisenangebot zeigt Hofmeier auch Verantwortung für den Vergnügungspark mit Autoskooter, Kinderkarussell, Schießbude und dergleichen. Der Homberger habe auch schon jahrelange Erfahrung in dem Vergnügungsgeschäft, kürzlich habe er erst das Volksfest in Külsheim übernommen. Da das letztjährige Volksfest nach dem kompletten Ausfall 2020 nur mit einem Frühschoppen im Burghof stattfand, soll die 100. Auflage in diesem Jahr teils gebührend nachgeholt werden.

Das Programm im 101. Jahr steht, wie Gabel erleichtert mitteilt. Nach dem Bieranstich am Freitag soll die Bayerische Partyband „Echt Stark“ für Stimmungsmusik wie auf dem Oktoberfest im großen Zelt an der Tauber sorgen. Die sechs Musiker um Frontfrau Lisa versprühen bereits seit über 20 Jahren ihre musikalische Vielfalt und Spielfreude in ganz Süddeutschland. Am Samstag zeigen „Die Hopferstädter“ mit ihrem unvergleichbaren Mix aus Party- Rock und Blasmusik, dass ohne Lederhose und Dirndl nix geht.

Traditionsgemäß steht am Sonntag nach dem Festgottesdienst mit anschließendem Weißwurst-Frühstück der Festumzug im Mittelpunkt. Die Vereine freuen sich schon heute darauf, dass sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. Ein Motto gibt es zwar noch nicht, Gabel kann sich aber einen Rückblick auf die bisherigen einhundert Jahre vorstellen. Einzelheiten müssen mit den örtlichen Vereinen erst noch abgesprochen werden. Am frühen Abend steht der verrückteste Entertainer Bayerns, der Alpenrocker „Spitzbua Markus“, bestens bekannt aus Funk und Fernsehen, auf der Festzelt-Bühne. Keine Programm-Veränderungen gibt es am Volksfestmontag. Nach dem Behörden- und Firmenmittagstisch beginnt um 15 Uhr wieder die äußerst beliebte und daher unverzichtbare Modenschau sowie das Kinderprogramm mit kinderfreundlichen Preisen. Für das Abendprogramm, rund um das Großfeuerwerk an der Tauber, wird die Nachbargemeinde-Kapelle aus Tauberrettersheim, die „Original Taubertaler Musikanten“, für die Finalstimmung sorgen. Bürgermeister Hermann Gabel strahlt viel Zuversicht aus und ist sich sicher, dass nach der Zwangspause alles wieder reibungslos abläuft. brun