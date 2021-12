100. Geburtstag von Martha Zirbel

Niederstetten. Martha Zirbel durfte am Donnerstag ihren 100. Geburtstag feiern. Sie freute sich über die Glückwünsche sehr. Nicht vielen ist diese Zahl an Lebensjahren vergönnt.

Martha Zirbel feierte ihren 100. Geburtstag im Seniorenhaus Köhler in Niederstetten bei erstaunlicher geistiger und körperlicher Frische. Darauf angesprochen, wie man es macht, 100 Jahre alt zu werden, meinte die rüstige Seniorin augenzwinkernd, das könnte sicher auch an den besonders altersresistenten Genen in ihrer Familie und ihrer Heimat liegen.

Schmidt und Bruni feiern auch

Die Jubilarin erblickte am 23. Dezember 1921 im westlich von Leipzig gelegenen Städtchen Mücheln das Licht der Welt. Sie teilt ihren Ehrentag, den 23. Dezember (auch damals ein Donnerstag), übrigens mit dem legendären Bundeskanzler Helmut Schmidt und Carla Bruni, der Gattin des ehemaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy. Und just an ihrem Geburtstag hob der damalige Reichspräsident Friedrich Ebert die Verordnung zum Schutze der Republik auf, was gleichbedeutend war mit der Aufhebung des Ausnahmezustands.

Mit Ehemann gekommen

Ins Taubertal kamen die Ziebels in den 1950er Jahren, als ihr Mann den Auftrag bekam, das Munitionsdepot in Wermutshausen mit aufzubauen. Auch wenn sie durch ihren herrlichen sächsischen Dialekt die Heimat nicht verleugnen kann, ist die Jubilarin längst zu einer echten Steidemerin geworden. Seit April 2017 wohnt sie im Seniorenhaus im Vorbachtal in Niederstetten, wo sie sich laut eigener Aussage sehr wohl fühlt, ob der guten Betreuung und der angenehmen Atmosphäre im Haus.

Genau geprüft

Doch bevor sie das Seniorenheim als künftigen Wohnsitz wählte, habe sie sich, so Martha Zirbel lächelnd, persönlich hier umgesehen und es für gut befunden. Und wenn es die Witterung erlaubt, dreht sie mit dem Rollator immer noch die Runden rund ums Seniorenheim.

Urkunde aus Stuttgart

Im Namen der Stadt Niederstetten überbrachte Bürgermeister-Stellvertreter Harald Dietz die Grüße und überreichte die Glückwunsch-Urkunde von Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Glückwünsche

Neben der Familie, mit Kindern, Enkeln und Urenkeln gratulierten auch Freunde und Bekannte und nicht zuletzt der Geschäftsführer des Seniorenheims, Volker Köhler. Den allgemeinen Glückwünschen zum seltenen Ehrentag von Martha Zirbel schließen sich gerne auch die Fränkischen Nachrichten an. habe