10 000 Euro für Schrozberger Landwirt

Schrozberg/München. MSD Tiergesundheit hat im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung am Unternehmenssitz in München die Gewinner des Preises der Tiergesundheit 2022 gewürdigt. Rund 100 Betriebe aus Deutschland und Österreich hatten sich in den vergangenen Monaten mit ihren innovativen Konzepten zur Förderung von Tierwohl und Tiergesundheit in der Landwirtschaft beworben. Der zweite Platz in der Kategorie „Innovationen in der Schweinemast“ ging an Peter Baureis aus Schrozberg.

Landwirt Peter Baureis entschied sich vor vier Jahren für den Bau eines neuen Strohmaststalls für seine knapp 1500 Mastschweine. Entstanden ist ein luftiger Außenklimastall mit verschiedenen Zonen wie dem Fress-, Liege- und Auslaufbereich, Suhle zum Abkühlen und viel Wahlmöglichkeit für die Tiere. Mithilfe eines speziellen Entmistungsschiebers sorgt Peter Baureis zudem für einen besonders hohen Hygienestandard im Stall bei optimaler Arbeitswirtschaft.

Das Gesamtkonzept und insbesondere die Stallhaltung begeistert die Jury: „Es ist eine Freude zu sehen, mit welcher Konsequenz Herr Baureis sein Haltungskonzept durchdenkt und stetig optimiert, um den Tieren gerecht zu werden. Mit dem neuen Stallkonzept erhalten die Tiere eine tolle Auswahl an Beschäftigung.

Auch der Besucherraum hat uns bei jedem Besuch aufs Neue begeistert. Damit schafft Familie Baureis Transparenz und Erlebbarkeit und leistet einen wichtigen Beitrag zur Öffentlichkeitsarbeit sowie zur Verbesserung des Images, von dem alle profitieren.“

„Es war interessant und auch spannend, so viele fachkundige Personen auf dem Hof zu haben. Die Auszeichnung spornt uns an, auf dem Betrieb genau so weiterzumachen. Wir wissen jetzt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, und es zeigt uns auch, dass andere Betriebe sich ebenfalls viele Gedanken machen. Der Austausch im Rahmen des Preises der Tiergesundheit 2022 ist hier für uns sehr wertvoll“, so Peter Baureis nach der Verleihung.

Das zweckgebundene Preisgeld wird in Vogelschutznetze investiert, um Vögel von dem Stall abzuhalten und damit die Gesundheit der Tiere für die Zukunft zu gewährleisten.

Nach der feierlichen Verleihung nutzen Gewinner und Veranstalter die Gelegenheit zusammen anzustoßen.

In den drei Kategorien Rind, Schwein und erstmals auch Geflügel freuten sich insgesamt sieben Gewinnerbetriebe über ein Preisgeld von bis zu 12 000 Euro. Weitere Einzelideen, die die Expertenjury nachhaltig beeindruckt hatten, erhielten den Sonderpreis „Top Tipp“.

Jan Nemec, Geschäftsführer MSD Tiergesundheit, lobt das gemeinschaftliche Engagement: „Landwirtschaft ist die tragende Säule unserer Ernährung. Wir brauchen Landwirte, die sich mit großem Engagement für die Gesundheit ihrer Tiere einsetzen, neue Wege gehen und den Mut haben, ihre Betriebe in das Licht der Öffentlichkeit zu rücken. In Zeiten, in denen sich die Bevölkerung immer mehr von der Landwirtschaft und Nutztierhaltung entfernt, ist es enorm wichtig, die Öffentlichkeit wieder mit der Realität abzuholen. Mit dem Preis der Tiergesundheit möchten wir Betriebe dabei unterstützen, sich untereinander zu vernetzen, voneinander zu lernen und mit einem Preisgeld von insgesamt 80 000 Euro dazu beitragen, dass sie weiterhin in Vielfalt und Veränderung investieren können.“

Neben der Auszeichnung ist nach der pandemie-bedingten Distanz der persönliche Austausch mit Kollegen und Freunden das Highlight des Abends.

Der Preis der Tiergesundheit wurde 2019 von MSD Tiergesundheit ins Leben gerufen und honoriert seitdem landwirtschaftliche Betriebe, die mit nachhaltigen und innovativen Konzepten nachweislich einen positiven Beitrag zu Tierwohl und Tiergesundheit leisten. Zusätzlich unterstützt der Preis den Erfahrungsaustausch zwischen Landwirtinnen und Landwirten in Deutschland und Österreich und gewährt der breiten Öffentlichkeit einen Einblick in die Nutztierhaltung. 2022 wurde der Preis der Tiergesundheit zum dritten Mal vergeben.