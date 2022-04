Zukunftsweisende Vorstandsarbeit, breitgefächertes Sportangebot

Scheidental. Wenngleich man 16 Mitglieder weniger zu verzeichnen hat als im vergangenen Jahr, kann der Verein für Rasenspiele Scheidental in Relation zur Größe der Ortschaft und der Einwohnerzahl auf aktuell 348 Mitglieder stolz sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Übungsstunden im Freien

Verantwortlich hierfür gilt in erster Linie eine zukunftsweisende Vorstandsarbeit und ein breit gefächertes Sportangebot mit zahlreichen engagierten Übungsleitern. Dokumentiert wurde dies durch die diversen Berichte im Sportheim.

Wie Frank Brenneis, Vorsitzender Vereinsverwaltung, erklärte, habe man aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie im Berichtszeitraum auf einige Veranstaltungen und Aktivitäten verzichten müssen. So galt es mehr denn je, zu improvisieren und mehr Übungsstunden ins Freie zu verlegen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dies zeigte sich auch im Bericht von Marina Krotz als Vorstand Breitensport. Zusammen mit den Übungsleiterinnen Kathrin Schäfer betreute sie die Kleinkindgruppe drei bis sechs Jahre. Und auch Tatjana Bader und Melanie Haas mit der Kinderturngruppe 1. bis 4. Klasse versuchten einen geregelten Übungsbetrieb anzubieten. Das Kinderturnen wird von Melanie Haas und Tatjana Bader geleitet. Die Gruppe, bestehend aus elf Kindern im Grundschulalter, trifft sich immer donnerstags. Die Übungsleiterinnen der Kinder-Garde, Kathrin Schäfer und Eva-Maria Galm, standen für ihr Training bereits in den Startlöchern, doch Corona machte ihnen auch diesmal einen Strich durch die Rechnung.

Ein gemeinsamer Abschluss mit den Kindern war an einem kleinen Sportfest mit einem Spielenachmittag zum Glück möglich. Die Aerobicgruppe „Relaxx“ stand unter der Leitung von Elena Schork und Denise Brenneis, die keine Übungsstunden abgehalten hatten. Die zwei Damengymnastikgruppen, einmal unter der Leitung von Diana Brenneis und Margit Scheuermann und einmal geleitet von Inge Schork und Hella Galm, hielten ihre Stunden, soweit möglich, unter den sich stetig ändernden Hygienemaßnahmen ab. Die Männergymnastikgruppe wird geleitet von Franz Hogen und Gerhard Scheuermann, die mit ihren Teilnehmern Fahrrad fuhren. Aufgrund der Corona-Pandemie kam die Seniorengymnastik mit Übungsleiterin Inge Schork weiterhin zum Erliegen.

„Durch verschiedene Spendenaktionen war es finanziell möglich, einen flächenelastischen Sportboden in den Saal einzubauen, der auch dem aktuellen Sicherheitsstandard entspricht und Sportverletzungen vorbeugen soll“, resümierte die Vorständin für den Breitensport. Die beiden Gymnastikgruppen von Inge Schork sind im Alter zwischen 45 und 71 Jahren. In der ersten Gruppe sind die Übungsleiterinnen Hella Galm und Inge Schork. Die zweite Gruppe wird von Diana Brenneis und Margit Scheuermann geleitet. Nach längerer Zwangspause habe man mit dem Sportprogramm wieder begonnen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Nach dem ausführlichen Bericht aus dem Fußballspielbetrieb von Vorstand Christian Scheuermann (wir berichteten) resümierte Jugendleiter Heiko Schäfer das Geschehen aus dem Nachwuchsbereich. Die Bambini spielen und trainieren unter der Regie von Klemens Herkert in Mudau. Die F-Junioren spielen und trainieren unter der Leitung von Jochen Krotz in Schloßau. Für die E-Junioren konnte Bernd Gerhardt nach langer Suche als Trainer gewonnen werden.

Die D-Junioren sind in der Kreisliga A Buchen beheimatet und belegen in der Vorrunde den 2. Tabellenplatz. Trainiert und gespielt wird in Scheidental unter der Leitung von Michel Haas und Thorsten Dietrich. Die C-Junioren spielen in der Kreisliga Mosbach. Trainer ist Heiko Schäfer.

Bei den B-Junioren war man auch lange auf der Suche nach einem Trainer. Schließlich erklärte sich Marius Noe bereit, dieses Amt zu übernehmen. Diese Mannschaft spielt in der Landesliga Odenwald. Spiel- und Trainingsort ist Donebach. Die A-Junioren spielen in der Landesliga Odenwald, Staffel 1. Als Trainer fungiert Manfred Reiß. Spiel- und Trainingsort ist Mudau.

Im gesamten Trainings- und Spielgelände sowie im Sportheim fanden zahlreiche Renovierungsarbeiten statt, berichtete Vorstand Sportanlage Marco Scheuermann.

Dank diverser Zuwendungen konnte Kassenwart Nico Bader über eine zufriedenstellende Finanzlage berichten. Da der Bericht der Kassenprüfer Jürgen Schölch und Michael-Andrè Kohler positiv ausfiel, war die Entlastung der gesamten Vorstandschaft logische Konsequenz.

Unter der Leitung des Ehrenvorsitzenden Wolfgang Hofmann brachten die Neuwahlen folgendes einstimmiges Ergebnis: Frank Brenneis Vorsitzender Vereinsverwaltung, Erwin Haas Vorsitzender Fußballspielbetrieb, Marco Scheuermann Vorsitzender Sportheim und Sportanlage, Marina Krotz Vorsitzende Breitensport.

Im erweiterten Vorstandsteam Michael Haas, Klemens Hofmann, Vinzens Schäfer, Klaus Schork, Uli Hofmann, Roland Brenneis, Timo Galm, Michael Haas II, Manuel Haas, Andreas Schäfer, Nico Bader, Klaus Grimm, Thomas Schork und Christian Scheuermann.

1. Kassier Nico Bader, 2. Kassier Vinzens Schäfer und Elena Schork, Kassenprüfer Jürgen Schölch und Michael-Andrè Kohler, Schriftführer Klaus Schork. In den Grußworten von Bürgermeister Dr. Rippberger und Ortsvorsteher Klaus Schork wurde der hohe Stellenwert des Mehrspartenvereins in der örtlichen Gemeinschaft hervorgehoben und die hohe Einsatzbereitschaft der Verantwortlichen gewürdigt. L.M.