Der Haushaltsplan für 2021 und der Wohnbauflächenbedarf standen im Mittelpunkt der jüngsten Sitzung des Mudauer Gemeinderates in der Odenwaldhalle.

Mudau. Um den Wohnbauflächenbedarf für den Planungszeitraum bis 2034 zu ermitteln und vor allem koordinieren zu können, befasst sich die Gemeindeverwaltung aktuell mit der Fortschreibung des Flächennutzungsplans. Nach der Einarbeitung der behördlichen und bürgerschaftlichen Einwendungen und Änderungsvorgaben (ohne nennenswerte Einsprüche) billigte nun auch der Gemeinderat in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung in der Odenwaldhalle den vorgelegten Entwurf und stimmte einer Offenlegung zur erneuten Behörden- und Bürgeranhörung zu.

Flächenerweiterungen vornehmen

Wie Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger mitteilte, diene diese Fortschreibung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Mudau in erster Linie dazu, den Wohnbauflächenbedarf zukunftsweisend zu decken und partiell dort Flächenerweiterungen vorzunehmen, wo heute schon Erweiterungsabsichten betroffener Betriebe bekannt sind.

Im Ortsteil Mudau liegt auch im anstehenden Planungszeitraum der Schwerpunkt auf Wohnbauflächen. Nach dem Baugebiet „Rumpfener Buckel“ gelte es, die südlich davon liegende Fläche im Gewann „Feldwegsäcker“ planerisch abzusichern. Im Ortsteil Langenelz ist eine Erweiterung des Baugebiets „Struthäcker“ zwischen der dortigen Wanderbahn und der Gemeindeverbindungsstraße in Planung. In Reisenbach ist das künftige Baugebiet „Daniersweg“ und in Donebach das Baugebiet „Fasanenweg“ Gegenstand der Planungen. In allen übrigen Ortsteilen seien nur geringfügige Abrundungen neu geplant oder werden nun im neuen Flächennutzungsplan mit eingearbeitet.

Nachdem das Baugebiet „Rumpfener Buckel“ mit seiner Kreisverkehrsanlage und dem Lärmschutzwall fertig gestellt ist, sollen diese Bereiche nun bepflanzt werden. Der Auftrag hierfür ging an die Baumschule Bopp aus Mudau.

Kaum erschlossen, zeichnet sich im Baugebiet „Rumpfener Buckel“ eine stetig steigende Nachfrage nach Bauplätzen ab. Aus diesem Grund trifft die Gemeinde schon Vorbereitungen für eine Flächenerweiterung und hat dies bereits in der Grunderschließung in den Kanal- und Wasserleitungsbereichen sowie mittels einer vorgesehenen Ausfahrt im Kreisel eingearbeitet.

Der Abschnitt des Bebauungsplans „Feldwegsäcker“ soll eine Fläche für weitere 34 Bauplätzen schaffen. Die Verwaltung wurde schließlich damit beauftragt, die Grunderwerbsverhandlungen aufzunehmen und die planungsrechtlichen Grundlagen zu erstellen. „Der Bedarf für ein Gebiet dieser Größe wird seitens der Landes- und Regionalplanung für die Gemeinde Mudau als Kleinzentrum ausdrücklich anerkannt“, betonte Bürgermeister Dr. Rippberger.

Vielfältiges Spektrum

Im Fokus dieser Gemeinderatssitzung stand ohne Frage die Haushaltssatzung der Gemeinde Mudau für das Haushaltsjahr 2021. In seiner vorläufigen Haushaltsrede ging Rippberger zusammen mit Kämmerin Marianne Neubauer vor allem auf die wichtigsten Investitionsmaßnahmen für das laufende Jahr ein, die ein vielfältiges Spektrum abdecken. Der Bürgermeister machte jedoch deutlich, dass man sich nicht mehr alles leisten könne.

Bei den bisherigen Planungen, entfielen die höchsten Beträge auf den Erwerb von Grundstücken mit 407 000 Euro, Abgasanlagen in den Feuerwehrgerätehäusern für 29 000 Euro, die unumgängliche Umsetzung der Medienentwicklungspläne der Grundschulen Mudau und Schloßau für insgesamt 130 000 Euro, sowie 50 000 Euro Investitionszuschuss für den Krippenneubau beim ehemaligen Schwesternhaus.

Geld für Spielgeräte

Weitere wichtige Themen sind das Sanierungsgebiet „Vorstadt/Amorbacher Straße“ sowie das neu geplante Gebiet für rund 330 000 Euro. Für den Straßenbau fallen unter anderem am „Rumpfener Buckel“ Kosten in Höhe von 742 000 Euro und für den dortigen Kreisverkehr 49 200 Euro an. Investitionen sind außerdem angedacht für die Ortsnetzverkabelung Bergstraße in Scheidental und Fuchseneck in Schloßau, für Spielplatzgeräte im Brückengut und in Schloßau, für Rasenurnenfelder und als Investitionsumlage für den IGO.

Die Gemeinderäte Franz Brenneis und Andreas Schölch hielten die Vorlage dieser Satzung für das Optimum, das man Pandemie-bedingt herausholen konnte und dankten der Gemeindeverwaltung und ganz besonders Rechnungsamtsleiterin Marianne Neubauer, empfahlen aber auch dringend eine neue Gebührenkalkulation und bereiteten alle auf schwere Zeiten vor.

Abschließend stimmte das Gremium auch dem vorgestellten Wirtschaftsplan 2021 des Wasserversorgungsbetriebes sowie dem Feststellungsbeschluss zu. Aus nicht-öffentlicher Sitzung wurde bekannt, dass für das Baugebiet „Fasanenweg“ in Donebach ein Quadratmeterpreis von 70 Euro kalkuliert wurde.