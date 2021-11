Weihnachtsbaum im Mudauer Stadtgarten

Mudau. Er bringt im wahrsten Sinn des Wortes „Licht in die dunkle Jahreszeit“ und stellt eine perfekte Einladung für Weihnachten dar, der weithin strahlende Weihnachtsbaum der Familie Müssig im Mudauer Stadtgarten. Mit seinen 4,5 Metern passt er gerade so auf den Balkon unter die Firstspitze. Vater Karl-Josef und Sohn Manuel haben den Riesenbaum frei schwebend mittels Seilen auf den Balkon befördert und drei Stunden lang mit 4500 LED-Leuchten sowie 240 Kugeln geschmückt. Mutter Rita hat dem Prunkstück mit Lametta dann noch den letzten Schliff verpasst. Durch das Lametta strahlt der Baum auch im Hellen einladend, während sein Lichterglanz in der Nacht weithin sichtbar ist. Bild: Liane Merkle

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1