Von Beethoven bis zu Gunter Gabriel

Seit Beginn von Corona waren Familientreffen schwierig bis unmöglich, doch die Geschwister Greta und Abel Hirsch haben es mit viel Kreativität geschafft, die rund 700 trennenden Kilometer fast täglich problemlos zu überwinden.

Mudau. Gleichzeitig haben die Geschwister einen Fanclub von mittlerweile über 1000 Musikliebhabern begeistert.

© Liane Merkle

Geschafft haben das die beiden ursprünglichen Mudauer mit dem vermutlich ersten interaktiven Musik-Podcast unter dem einladenden Titel „Wer zum Teufel ist Lukas?“, den sie im April 2020 erstmals veröffentlicht haben. Und der täglich mehr Anhänger findet.

Biografie vorstellen

Greta Hirsch, heute Radiojournalistin in Karlsruhe, erklärt, wie das Ganze funktioniert: „In jeder Folge von ,Wer zum Teufel ist Lukas’ stellen wir uns gegenseitig die Biografie eines Musikers oder einer Musikerin vor und nutzen immer den Decknamen ,Lukas’.“ „Lukas“ werde immer universal eingesetzt und kann sowohl für Frauen, als auch für Männer stehen.

Der andere müsse dann versuchen, zu erraten, um wen es gehen könnte. Die Bandbreite ist riesig: Von Ludwig van Beethoven über Christina Aguilera bis hin zu Gunter Gabriel ist alles und jeder dabei. „Mitraten ist ausdrücklich erwünscht“, so Greta und Abel Hirsch unisono. Aufgelöst wird direkt am Ende jeder Folge.

Die Geschwister spielen in jeder Staffel – bisher waren es zwei mit 23 Folgen – um Punkte. Derjenige, der richtig tippt, erhält einen Punkt, wer falsch liegt, null. Der Sieger oder die Siegerin einer Staffel darf am Ende entscheiden, welches Konzert man zusammen nach Corona besucht.

Von Abel Hirsch, der in Hamburg als Kinder- und Jugendpsychotherapeut arbeitet, erfahren wir, dass Musik im Leben der beiden generell schon immer einen großen Stellenwert eingenommen hat: „Bereits als Kinder sind wir durch unsere Eltern mit Metal in Berührung gekommen, später haben wir uns dann gegenseitig mit Musik inspiriert und sind daher ziemlich breit an Genren aufgestellt. Zusammen waren wir auch schon auf einigen Konzerten.“

So zum Beispiel bei „System of a Down“ in Berlin oder „Yann Tiersen“ in Hamburg – von Metal zur Komposition. Der 40-jährige Abel Hirsch hat in seiner Jugend mit Begeisterung als Bassist in einer Band mitgewirkt und war schon aus diesem Grund ein musikalisches Genie für die kleine Schwester (heute 28), die von sich behauptet, selbst vollkommen unmusikalisch zu sein.

Doch den Bruder hat sie früher zu gerne auf seine Gigs begleitet und ihre Begeisterung für alle möglichen Musikrichtungen – auch wenn sie selbst kein Instrument spielt – ist ungebrochen, vor allem, weil sie ja beruflich auch viel mit Musik zu tun hat.

„Viele Menschen begeistern“

Den beiden ist es ein Anliegen, möglichst viele Menschen für Musik zu begeistern. Das Konzept für ihren Podcast „Wer zum Teufel ist Lukas?“ hatten sie vor über einem Jahr sehr schnell entwickelt, und das Eröffnungslogo mit dem Puzzle-Gesicht aus verschiedenen Musikern ist aussagekräftig gelungen. Schwieriger ist es allerdings, den besten Schwierigkeitsgrad für die Quizfragen zu formulieren, damit das Spiel nicht zu schnell beendet wird und spannend bleibt.

Doch die Motivation der Geschwister Hirsch ist noch gewachsen durch die stetig wachsende Zahl an Zuhörern. Aus diesem Grund macht ihnen ihr mittlerweile schon sehr erfolgreicher Podcast auch noch jede Menge Spaß, auch wenn er ganz schön arbeitsintensiv ist.

Sie wollen das Spiel möglichst lange am Laufen halten, aber ob es ihnen so lange gelingt, bis ihnen kein Musiker mehr einfällt, ist wohl kaum vorstellbar. Vor allem, weil sie ja auch von ihrem Freundes- und Fan-Kreis jede Menge Anregungen für den nächsten „Lukas“ bekommen. Über Instagram werzumteufelistlukas.podcast sind sie sehr gut mit ihren Hörern vernetzt und können sich regelmäßig austauschen.

Wer auf Spotify „Wer zum Teufel ist Lukas?“ folgt, erfährt außerdem immer, sobald es eine neue Folge gibt. Die derzeitige Sommerpause nutzen Greta und Abel Hirsch, um neue Inspiration zu sammeln und fleißig Staffel drei zu planen, die ab September 2021 startet.