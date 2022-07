Vier weitere Tablets übergeben

Mudau. Erinnerungen an die eigene Schulzeit waren vorprogrammiert, als sich Mitglieder und Vorstand des Fördervereins der Grundschule in einem der Klassenzimmer zusammen mit Rektor Jochen Schäfer, Bürgermeisterstellvertreter Markus Hohn und Ortsvorsteher Walter Thier zur Jahreshauptversammlung trafen. Und am schönsten war für alle die Präsenz. Denn wie Vorsitzender Gerhard Engelhardt betonte, waren die beiden letzten Jahre schleppend verlaufen. „Alle sind vorsichtiger geworden“, und man hatte über 90 Prozent aller Probleme telefonisch oder online geklärt. Eine einzige Vorstandssitzung im November fand in Präsenz statt.

Der Schulbetrieb selbst war nicht optimal, sondern auf Sparflamme gelaufen. Doch habe es eine Ausnahme gegeben, denn das Highlight der Fördervereins-Aktionen – wie die Obstsammelaktion mit Mosterei genannt wird – wurde, wenn auch in abgespeckter Form, durchgefphrt. Im Zuge der Schul-Digitalisierung habe sich der Förderverein den Vorstellungen des Lehrerkollegiums angeschlossen und passend zur neuen Aufbewahrungs- und Ladebox, die bereits mit 12 I-Pads bestückt ist, noch vier weitere Tabletts der gleichen Marke – Gesamtkosten rund 2500 Euro – angeschafft, die man im Rahmen dieser Mitgliederversammlung übergab.

Zwei wichtige Gedanken beschäftigten Engelhardt als ehemaligen Lehrer besonders: Ersten sei seiner Meinung nach eine Neugestaltung des Schulhofs notwendig und zweitens würde er sich wünschen, dass für die Bildung mindestens genau so viel Geld ausgegeben werde wie für die Umwelt. Erfreut zeigte er sich über die Tatsache, dass der Förderverein aktuell von 113 Mitgliedern getragen werde. Er wünschte sich für die Zukunft weiter wohlgesonnene Spender und so angenehme Vereinsfunktionäre.

Christoph Müller ging in seiner Funktion als Schriftführer noch näher auf die einzelnen Aktivitäten ein und schwärmte, wie sein Vorredner, von der Begeisterung der Kinder am Obstsammeltag. Ebenso begeistert äußerte er sich über die neuen interaktiven Schultafeln, die Rektor Schäfer detailliert erläuterte und demonstrierte.

Jochen Schäfer bestätigte auch, dass Corona in den letzten beiden Jahren das alles bestimmende Thema gewesen sei, und obwohl man als Institution bis zu schlimmen Ausfällen zwischen Fastnacht und Ostern dieses Jahres gut durch die Pandemie gekommen sei, hätten die Kinder doch einigen Nachholbedarf an guten Aktionen verdient.

„Wenn nicht jetzt, wann dann?“ Sein Dank umfasste alles, was der Förderverein bisher auf die Beine gestellt hat, aktuell freute er sich besonders über die vier Tabletts, weil damit der vorhandene einsatzfähige Bestand zumindest eine Klasse abdecke.

Für weitere Aktionen sprach er den Wunsch vieler Schüler an, die sich für das Austoben auf dem Schulhof noch mehr Racer wünschten.

Der positive Kassenbericht von Schatzmeisterin Manuela Galm ließ zu diesem Thema hoffen. Die Kassenprüfer Marc Mechler und Heidi Rögner bestätigten eine einwandfreie Kassenführung, worauf die Entlastung seitens der Mitglieder für Kasse und Vorstand einstimmig ausfiel.

In ihren Grußworten lobten Bürgermeisterstellvertreter und Ortsvorsteher den sehr aktiven und umsichtigen Förderverein mit den Worten: „Alles richtig gemacht“. L.M