„Viele schaffen mehr“-Spendenübergabe für den Spielplatz

Mudau. Wenn viele etwas gemeinsam tun, dann lässt sich mehr erreichen. Dieser ebenso einfachen wie erfolgreichen Idee folgt „Viele schaffen mehr“, die Crowdfunding-Initiative der Volksbank Franken. Auf dieser Plattform warb der Heimat- und Verkehrsverein Mudau um Unterstützung für das Projekt „Sitzgelegenheit für den Spielplatz Donebach“. Der Einsatz hat sich gelohnt: Mit 3335 Euro wurden 111 Prozent des gewünschten Spendenziels in Höhe von 3000 Euro erreicht. Die Volksbank Franken unterstützte das Vorhaben des Vereins mit 1500 Euro. Bankdirektorin Karin Fleischer übergab den Spendenscheck an den Vereinsvorsitzenden Hans Slama und an den Projektinitiator Franz Brenneis, die sich für die finanzielle Unterstützung zugunsten der Donebacher bedankten. Die Aufstellung der Sitzgruppe soll im Frühjahr 2022 erfolgen. Das Bild zeigt (von links): Projektinitiator Franz Brenneis (HVV Mudau), Bereichsleiterin Heike Kohler-Mackert, den Vorsitzenden Hans Slama (HVV Mudau), Marketing-Mitarbeiterin Christiane Pföhler sowie Bankdirektorin Karin Fleischer. Bild: Volksbank

