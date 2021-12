Viele Jahre als Schauspieler aktiv

Mudau. Die Mudauer Kolpingsfamilie konnte auch im zweiten Jahr der Pandemie im Rahmen des Kolpinggedenktags „nur“ einen Gottesdienst feiern. Das traditionelle Frühstück, das sich traditionellerweise angeschlossen hätte und bei dem auch die Ehrungen langjähriger Kolpingsschwestern und -Brüder fester Bestandteil sind, musste coronabedingt erneut ausfallen.

Traurige Umstände, die Heidi Trunk vom Vorstandsteam mit Martina Mai bei der Wort-Gottes-Feier wie immer mit viel Gespür für die Situation aufgriff. „Perspektivwechsel“ war ihr Stichwort.

Durch eine andere Sichtweise gerade in der Adventszeit sollten nicht nur Fehler und Schwächen wahrgenommen, sondern auch Stärken und Fähigkeiten erkannt werden: „Es ist an der Zeit, anders auf unser Leben, unseren Glauben und auch unsere Kirche zu schauen. Ausweglosigkeit hat sich aus guten Gründen breitgemacht. Aber sie verstellt uns den Blick auf Gott. Das Heil Gottes existiert, trotz allem.“

Gerade auch Adolf Kolping, der „Handwerker Gottes“, sei in sehr schwierigen Zeiten hoffnungsvoll und optimistisch geblieben: „Weil er gespürt hat, dass sein Engagement und seine Tatkraft und die seiner Mitstreiter sich lohnen, auch in ausweglos erscheinenden Situationen.“ Heidi Trunk erinnerte auch an die syrisch-orthodoxe Gemeinde, von der Andreas Knapp bei seinem Vortrag in Mudau gesprochen hat. Diese Menschen täten alles, um einen Platz zu finden, wo sie ihre Gemeinschaft leben können: „Wir haben diese Möglichkeiten ganz selbstverständlich. Aber wir nutzen sie immer weniger. Darüber sollten wir nachdenken.“

Im Anschluss an den von Gerhard Bönig an der Orgel begleiteten Gottesdienst ehrten die Vorstandsmitglieder Thomas Streun und Manfred Dambach Paul Scheuermann für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Kolpingsfamilie. Insbesondere als Schauspieler – 1972 erstmals im Stück „Rosmarie kommt aus Wildwest“ – hat er bis heute die Theatergruppe der Kolpingsfamilie verstärkt. In Abwesenheit wurden Michael Laier und Pfarrer Frank Geilich für 25 Jahre und Wilfried Dambach für ebenfalls 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Seit 65 Jahren zählen Gerwin Ruef und Rudolf Noe – er war elf Jahre Schriftführer – zu den Mudauer Kolpingsbrüdern. Die persönlichen Ehrungen sollen baldmöglichst nachgeholt werden. Außerdem ist ein Freiluftgottesdienst mit Jubilar und Pfarrer Frank Geilich geplant, wenn es die Situation wieder zulässt. sis