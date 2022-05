Viele Gutscheine werden nicht eingelöst

Mudau. Zur Jahreshauptversammlung des BDS-Ortsvereins im Café „Leo’s“ begrüßte Vorsitzende Theresa Matz-Ritter neben zahlreichen Mitgliedern auch Peter Gassert als neuen Vorsitzenden des Kreisverbands Metropolregion Rhein-Neckar und als Geschäftsstellenleiter des BDS Nordbaden. Der Gast sah sich auch gleich einer großen Herausforderung gegenüber. Denn die Odenwälder stellten geradeheraus die Frage, welchen Mehrwert die Mitgliedschaft im Kreis- und Landesverband bringt. Man sei ein kleiner Verein, der als letzte Enklave des Neckar-Odenwald-Kreises weit weg von der Metropolregion zwar überaus aktiv, aber von den Ortsvereinen der Metropolregion doch eher belächelt agiere.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vor dieser für Peter Gassert überraschenden Fragestellung hatte der Vorstand des Mudauer Ortsvereins über ein schwieriges Berichtsjahr informiert. Wie Matz-Ritter erinnerte, sollte ein besonderes Gewinnspiel im M-Journal die Werbereichweite im Internet vergrößern und die jüngere Generation ansprechen. An die Planung des traditionellen Laurentiusmarktes hatte man sich vorsichtig ab Mai gewagt, überraschend im Juli grünes Licht erhalten und die komplizierte Organisation mit Hygienekonzept und geänderter Standeinteilung in Angriff genommen.

Dankesworte richtete die Vorsitzende an ihre Vorstandskollegen, den Bauhof Mudau und Helmut Maier für die Unterstützung bei der Durchführung des Laurentiusmarktes. „Leider haben die Einnahmen dennoch kaum die Kosten gedeckt“, so Matz-Ritter. Deshalb habe man bei der Weihnachtsaktion des M-Journals etwas kürzer treten müssen. Aktuell feile man wieder an einem guten Konzept für den Laurentiusmarkt und hoffe auf viele interessierte Standbetreiber.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Darüber hinaus erläuterte Matz-Ritter, dass das von Marco Scheiwein konzipierte M-Journal gerne gelesen werde, aber durch Berichte über Neuerungen in den Mitgliedsbetrieben noch interessanter würde. Auch das Gewinnspiel mit Abwicklung durch Willi Müller, Klemens Scheuermann und Herbert Münkel werde gut angenommen. Außerdem befürwortete sie den Vorschlag, die Reichweite über Internet-Plattformen wie Instagram zu erhöhen.

Schriftführer Herbert Münkel ging auf die erfolgreiche Aktion der BDS-Einkaufsgutscheine ein, die als Geschenkmöglichkeit gut angenommen und jährlich rund 30 000 Euro an Kaufkraft in Mudau binden würden. Leider würden die Gutscheine dann überwiegend nicht eingelöst, wie das dafür angelegte Konto beweise. Er appellierte an alle Gutschein-Besitzer, diese nicht in irgendwelchen Schubladen „verrotten“ zu lassen, sondern sich etwas dafür zu gönnen.

Dass die Pandemie der Vereinskasse zugesetzt hat, war dem dennoch positiven Bericht von Schatzmeister Klemens Scheuermann zu entnehmen. Ihm bescheinigten die Kassenprüfer Christine Lorenz und Timo Henrich eine einwandfrei geführte Kasse. Kein Wunder also, dass die Entlastung seitens der Mitglieder auf Antrag von Timo Henrich einstimmig ausfiel.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden in Abwesenheit Werner Schubert (Fahrradgeschäft) und Sabine Benig (Alfa-Vital-Center Odenwald) geehrt, bevor Peter Gassert in seinem Grußwort nicht nur den besonders aktiven Ortsverein und sein beispielhaftes Wirken lobte, sondern auch jede nur mögliche Hilfe des Kreis- und Bezirksverbands anbot.

„Überlegen Sie sich, mit was wir Ihnen am besten weiterhelfen können und ich werde mich dafür einsetzen“, versprach der Kreisvorsitzende und Geschäftsstellenleiter Nordbaden, der sich den Termin für den Laurentiusmarkt 2022 bereits fest notiert hat. L.M.