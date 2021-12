Verkehrsschau ein Thema in Mudau

Mudau. Steigende Zuhörerzahlen gibt es seit einiger Zeit bei den Ortschaftsratssitzungen in Mudau. Bei der jüngsten Sitzung fand eine Diskussion über die umfangreichen Arbeiten und Erdanlieferungen am Golfplatz statt, zu der auch Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger Stellung nahm. Demnach sind alle Arbeiten und Erdbewegungen am Golfplatz genehmigt und werden auch überprüft. Für die Verschmutzungen entschuldigte sich Geschäftsführer Joachim Prutzer, die Beschädigungen an der Infrastruktur würden behoben.

Weiteres Thema war die Verkehrsschau im November. Dabei wurde deutlich, dass es in der Scheidentaler Straße, im Bereich des Kreisels, keine Möglichkeit auf Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h gibt. In der Schloßauer Straße darf in Fahrtrichtung Schloßau weiter geparkt werden.

Auch in der Steinbacher Straße sei eine Beschränkung auf 30 km/h nicht möglich, da hier täglich statt der 1200 bis 1500 Fahrzeuge mit etwa zehn Prozent Schwerlastverkehr über 8000 Fahrzeuge fahren müssten. Allerdings sollen vermehrt Geschwindigkeitskontrollen mit Bußgeldbescheiden durchgeführt werden. Es sei lobend zu erwähnen, dass die Lkw seit kurzem langsamer fahren.

Etwas schwierig war der Punkt Blutspenderehrungen, den Ortsvorsteher Walter Thier zur Würdigung der „Lebensretter“ aufgrund der derzeitigen Situation persönlich an der „Haustür“ durchführte.

Für zehn freiwillige und unentgeltliche Spenden erhielt Christina Berberich die Blutspenderehrennadel in Gold, Markus Hohn erhielt für 25-maliges Spenden ebenfalls die Blutspenderehrennadel in Gold, aber mit eingravierter Spendenzahl. L.M./Bild: Liane Merkle