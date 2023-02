„Unter dem Meer“ im Reisenbacher Sportheim

Reisenbach. Das die lange Zeit der Faschings-Zwangspause zu Ende war, stellten die beiden Angler Sandra und Steffen fest, als ein ganzer Schwarm Bunter Fische passend zum diesjährigen Motto „Unter dem Meer“’ Einzug ins wieder toll geschmückte Sportheim hielt. Und es ging beim Faschingsabend der Reisenbacher Turmwächter auch gleich mit der Minigarde der KaGeMuWa schwungvoll hinein ins prall gefüllte Programm. Eine große Sitzung konnte zwar in den letzten beiden Jahren nicht abgehalten werden. Das jedoch die Reischebocher Faschenacht in dieser Zeit nicht brachlag, sondern trotzdem viel geboten war, führten die beiden bestens aufgelegten Sitzungspräsidenten Sandra und Steffen nun auf.

Wie es ist, als Single-Frau wieder „Frisch auf dem Markt“ zu sein, präsentierte dann Frau Erna Vogel (Tamara Belz) in vortrefflicher Art und Weise. Verzaubert wurde anschließend das zahlreiche Publikum von der Vorführung des Tanzmariechens Marie Pfeiffer der FG Heeschter Berkediebe. Es wurden auch wieder Gastabordnungen auf der Bühne begrüßt. Neben Florian Haas von den Sensbachtaler Faschenachter, kam mit Mario Gaibler auch der diesjährige Jahresverdienstordensträger der KaGeMuWa nach vorne. Beide erhielten von den Turmwächtern den „Tagesverdienstbutton“.

Um den Bildungsauftrag eines kulturellen Abends gerecht zu werden, betrat nun Prof. Dr. med. Worschd (Antje Grimm) die Bühne und klärte als Verhaltensforscher die begeisterten Zuhörer über die Unterschiede zwischen den Menschenrassen Männlein und Weiblein auf. Kulturell ging es auch direkt weiter. Markus Wellm war aufgefallen, dass es kein Lied der Reischebocher Turmwächter gab und dass dies dringend geändert werden musste. So brachte er kurzerhand mehrere hervorragende selbstgedichtete Lieder zum Besten.

Mit dem Schautanz „Stadt trifft Dorf, unser Leben auf dem Land“ stürmten die Schautanzgruppe der FG Götzinaer Heddebör das Parkett. Das Thema Single zog sich weiter durch den Abend, als beim Auftritt des Duo Infernale diesmal ein männlicher Single (Christian Schäfer) auf die Bühne kam. Er erhoffte sich von einem Experten in Sache Liebesdingen (Marcel Leopold) Ratschläge und Hilfe in Bezug auf das andere Geschlecht. Vor der Pause wurde dann der tolle Gardetanz der Blauen Funken FG Hederschboch Dick do vom Besuch ihres Prinzenpaares Theresa und Sebastian umrahmt.

Als fester Programmpunkt stehen in jedem Jahr auch die Grußworte des Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger auf dem Programmablauf. Ein Problem, das viele Büttenredner kennen, ist, wenn man mal ein Jahr nix machen will. Und wie das ist, nix zu haben und auch nix zu machen, glossierte auf unvergleichliche liebevolle Weise Jasmin Swoboda. Vom Nix ging es direkt weiter zum fetzigen Tanz der Prinzengarde FG Höpfemer Schnapsbrenner.

Wer sich im letzten Jahr etwas zuschulden kommen ließ, und dachte, es wäre nicht aufgefallen, sah sich nun im Lied enttarnt. Mit Waltraud und Elfriede stürmten nun die beiden Reisenbacher Tratschweiber Nr. 1 und 2 die Bühne. Vor ihren neugierigen Blicken und weit aufgesperrten Ohren war auch im letzten Jahr kein Entkommen. Egal ob Campingfieber, Sachschäden beim Weihnachtsbaumstellen oder Wirtschafts-Knappheit beim Stammtisch, doppelte Fichtenausgrabungen oder die Erkenntnis, bei welcher Familie es sich im Stall gut feiern lässt: Sandra Brand und Corinna Huberty glossierten das Geschehen in und um Reisenbach in der ihnen eigenen einzigartigen sängerischen Art und Weise. Und so blieben auch „geheime“ Hochzeiten sowie Unfälle am Jahreswechsel niemandem verborgen.

Um das Gehörte zu verdauen, präsentierte nun die Prinzengarde aus Mudau wieder etwas für das Auge. Mit ihrem Schautanz, und dem zum Motto des Abends passenden Titel: „Hisst die Flagge, uns gehört das Meer“ nahmen sie die Zuschauer mit auf eine wilde Fahrt im Piratenschiff über die sieben Weltmeere.

Ein ganz besonderer Punkt ist jedes Jahr die Auszeichnung zum närrischen Weibsbild / närrischen Kerl des Jahres. Wollen sich die Turmwächter doch auf diese Art und Weise bei all jenen bedanken, die sich um die Reischebocher Faschenacht besonders verdient gemacht haben. In diesem Jahr durfte Pia Schäfer die begehrte Urkunde für die Würdigung ihres Einsatzes in Empfang nehmen.

Als letzter tänzerischer Höhepunkt des Abends begeisterte nun die Wassersuchergarde der KaGeMuWa den Saal mit ihrem Gardetanz. Dem Problem der neuen dreiwöchigen Abholung der Restmülltonne im Kreis, stellten sich die Roten Spritzer. Als Moderator des Sender Freies Reisenbach begrüßte Steffen Banschbach die Fachabteilung „BUMS“, die Beratungsstelle für Ultimative Müll Sortierer (David Brenneis und Thomas Banschbach). Anhand unterschiedlichster Gegenstände des Alltags, welche von Mitbürgern (Elmar Schäfer, Rainer Schäfer, Felix Schäfer, Jochen Schnätz, Manfred Link, Phillip Steigleder) zur Überprüfung mitgebracht wurden, konnte den Zuschauern eine alternative Entsorgungsmöglichkeit dargestellt werden.

Auch der Umbau des Gebäudes der ehemaligen Viehwagen als Standort für „Quetschi 4001“ wurde der Ortsverwaltung am praktischen Beispiel vorgeschlagen. Stilecht endete der Vortag mit einem Lied über die Verwendungsmöglichkeiten von Mülltonnen, mit spontaner Beteiligung von Anwesenden (Michael Rögner).

Als letzter Höhepunkt des Abends trat dann mit Wolfgang König ein Rede- und dieses Jahr auch Zauberkünstler in die Bütt. Gewohnt gekonnt, glossierte er über alle möglichen Probleme und Unwegsamkeiten des alltäglichen Lebens. In diesem Jahr hat er die Zauberei für sich entdeckt und verblüffte das Publikum mit seinen Tricks.

Am Ende einer tollen Sitzung mit einer super Stimmung und etlichen Raketen, bedankten sich Sandra und Steffen bei allen, die zum Gelingen des Abends beigetragen haben mit einem dreifachen „Reischeboch, gud druff“.