Über 31 000 Kilometer gefahren

Mudau. Von fast unglaublichen 31 126 gefahrenen Kilometern bei 49 672 Höhenmetern im Jahr 2022 berichtete Klaus Erich Schork seinen 34 Teamkameraden von der TSV 1863 Freizeitradsportgruppe im Rahmen der Jahresabschlussfeier im Mudauer Gasthaus „Carrubo“. Das seien 790 Kilometer und 5049 Höhenmeter mehr als im Vorjahr, meinte der Leiter dieser E-Bike-Gruppe.

Stolz resümierte er 69 Touren mit bis zu 21 Teilnehmern an einer Tour und durchschnittlich neun Teilnehmern. Die längste Tagestour umfasste 104 Kilometer mit 770 Höhenmetern am Bodensee von Nenzingen-Schaffhausen-Singen-Nenzingen.

Der Start der wöchentlichen Donnerstagtouren in den Bayrischen, Hessischen und Badischen Odenwald aber auch ins Bauland und in die näheren Städte und Gemeinden war am 5. März, hinzu kamen aber auch Spontantouren am Samstag.

Als Höhepunkt betrachtete Schork den Jahresausflug im Juni mit 13 Teilnehmern in Orsingen-Nenzingen am Bodensee.

Rund um den Bodensee geradelt

Dabei wurden 355 Kilometer rund um den Bodensee geradelt. Der Dank galt allen, die sich für die Radgruppe engagiert haben. Die Bewertungen der Touren fanden immer sofort und in allen möglichen Örtlichkeiten statt. Schöne Erinnerungen an das familiäre Grillfest ergänzten den Rückblick.

Besonders erfreulich war für die Gruppe, dass es weder größere Unfälle, noch Verletzungen gab und dass man sich seit Anfang November wieder mit der Hallengymnastik in Schloßau unter Leitung von Paul Scheuermann fit halten kann. Im Ausblick auf 2023 erwähnte Klaus Erich Schork den von Willi Müller in Planung befindlichen Ausflug und diverse neue Touren. Die Stammgruppe wird sich weiterhin jeden Donnerstag am Sportheim zur Abfahrt treffen, es werden aber auch wieder Tagestouren an Samstagen angeboten. L.M.