Über 14 Jahre Polizeipostenführer in Mudau

Mudau. Über 14 Jahre – von 1978 bis zur Pensionierung 1992 – war Helmut Scheuermann in Mudau Polizeipostenführer. An diesem Montag feiert er im Kreise seiner Lieben seinen 90. Geburtstag.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Geboren wurde er am 28. November 1932 in dem Teil vom Ünglert, der zur Gemeinde Steinbach gehörte. Doch die Schule besuchten alle Ünglerter, natürlich auch Helmut Scheuermann, in Donebach. Nach der Volksschule begann er eine Lehre in der Theodor Bingler Autowerkstatt in Mudau. Die Gesellenprüfung legte er nach drei Jahren in Heidelberg ab.

Danach arbeitet er für zwei Jahre bei der Frankfurter Maschinenfabrik Meuser, die Drehbänke herstellte.

Mehr zum Thema Vortragsabend Fußballerfamilie blickte auf Anfänge des Vereins zurück Mehr erfahren

Helmut Scheuermann war ehrgeizig und meldete sich 1956 zur Polizeiausbildung zunächst in Biberach a.R. an. Bereits nach einem halben Jahr wechselte der Ausbildungsplatz nach Karlsruhe.

Im August 1957 heiratete der Jubilar seine Annemarie, geborene Anton. Als er mit der Ausbildung fertig war, musste das Paar nach Heidenheim-Königsbronn umziehen, wo der frisch gebackene Polizeibeamte seine erste Anstellung fand. Doch das Heimweh in den Odenwald war groß und die beiden waren froh, als es nach drei Jahren zurück nach Mudau ging. Die Familie wurde mit einer Tochter und zwei Söhnen komplett und die Mietwohnung wurde zu klein. So entschied Familie Scheuermann, sich im Mudauer Pommernweg ein Eigenheim zu bauen, in dem man noch heute glücklich ist. Als sein Polizeipostenführer 1978 pensioniert wurde, rückte Helmut Scheuermann in diesem Amt nach, bis er selbst 1992 in Pension ging.

Als förderndes Mitglied unterstützt er den Heimat- und Verkehrsverein sowie den Musikverein Mudau und bei den Siedler- und Gartenfreunden war er als Ausflugsorganisator überaus aktiv und erinnert sich noch gerne an die schönen Ausflüge, unter anderem nach Belgien, an die Nordsee oder in das sanierte Dresden.

Seinen Ehrentag feiert er zusammen mit Ehefrau Annemarie, den Kindern, Schwiegerkindern und fünf Enkelkindern. Den sicher zahlreichen guten Wünschen zum 90. Geburtstag schließen sich die Fränkischen Nachrichten gerne an. L.M./Bild: Liane Merkle