Trotz Corona für zukunftsfähige Traditionspflege eingesetzt

Schloßau. Im Gasthaus „Zum Hirsch“ fand die Jahreshauptversammlung des 101 Mitglieder starken Schloßauer Musikvereins statt. Dabei wurde Rückblick auf die Vereinsjahre 2019 und 2020 gehalten.

Vorsitzender Christian Münch dankte zunächst allen, die sich für den Verein eingesetzt haben. Der Vorstand habe in beiden Jahren für die Verwirklichung der satzungsgemäßen Aufgaben gesorgt und sich engagiert für eine zukunftsfähige Traditionspflege eingesetzt.

Münch: „2019 war ein durchweg gutes Jahr für uns, es gab einiges an Auftritten aber auch viel Arbeit und Zeitaufwand“. Als wegweisend bezeichnete er den Kauf der Steck-Mikrophone und deren Erprobung im Festzelt sowie auf dem Sportplatz an Vatertag, was dann auch mit einem Grillfest verbunden wurde.

Als weiteren Höhepunkt 2019 nannte Christian Münch das „Summer Brass Open Air“ auf dem Schulhof, was man mit originellen Ideen wie der Bühne und guter Unterstützung seitens eifriger Helfer gut stemmen konnte. Im Herbst erkrankte Dirigent Uwe Prokisch, und so musste man sowohl die Proben als auch die Vorbereitung auf das Osterkonzert selbst in die Hand nehmen. Mit Leonie Böhle (Klarinette) und Felix Grimm (Trompete) konnten zwei Jungmusiker in die Stammkapelle übernommen werden, berichtete Jugendwart Thomas Mechler. Aufgrund von Corona fanden dann nur wenige Proben statt.

Einen Bericht über die Vereinsaktivitäten erstattete Schriftführerin Jessica Böhle, ehe Kerstin Mechler für die verhinderte Kassenwartin Loni Schmied über geordnete und zufrieden stellende Vereinsfinanzen berichtete. Da die Kassenprüferinnen Jenny Münch und Kerstin Mechler keine Beanstandungen hatten, erteilten die Mitglieder dem Vorstand einstimmig Entlastung.

Unter der Leitung von Dr. Rippberger brachten die Neuwahlen folgende einstimmige Ergebnisse: Vorsitzender Christian Münch, Stellvertreter Günter Mechler, Schriftführerin Jessica Böhle, Kassenwartin Loni Schmied, Kassenprüferinnen Jenny Münch und Kerstin Mechler, Notenwarte Sina Gornik und Kevin Böhle, Jugendvertreter Maximilian Heß und Torsten Mechler, Instrumentenwart Wolfgang Heß, Beisitzer Eric Heß, Torsten Mechler und Manuel Münch.

Zum Abschluss wurden langjährige Mitglieder geehrt: 60 Jahre: Franz Maurer, Rolf Mechler und Herbert Münkel; 50 Jahre: Ulrich Benig und Manfred Hemberger; 40 Jahre: Trudbert Mechler; 25 Jahre: Thomas Mechler und Manuel Mechler. Zehn Jahre: Maximilian Heß, Eric Heß, Sina Gornik und Jessica Böhle. 2019 hatte man 79 Zusammenkünfte, 53 Proben und 26 Auftritte. Für fleißigen Probenbesuch wurden Manfred Hemberger, Torsten Mechler, Jessica Böhle, Manuel Münch und Kerstin Mechler mit einem Römer für nur zwei bis fünf Fehltermine ausgezeichnet. L.M.