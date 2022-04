Teil von „Alt-Mudau“ ist verschwunden

Mudau. Dieser Tage verschwand mit dem ehemaligen Säge- und Hobelwerk J. M. Link Sohn in der Amorbacher Straße ein weiterer Teil von „Alt-Mudau“. Die Firma Link hatte ursprünglich außerhalb des Ortes einen optimalen Standort und wurde dadurch auch vom Brand 1849 verschont. Allerdings wurde sie aber durch die fortschreitende Bebauung im Umfeld immer mehr in der Entwicklung eingeschränkt.

Heute findet man von den vielfältigen Aktivitäten der Link-Familien nur noch wenig. Weitere Geschäfte und Gaststätten, zuletzt der „Löwen“, die „Pfalz“ und die „Rose“, die dem Wandel der Zeit zum Opfer fielen, sind eng mit dem Familiennamen Link verbunden. Das trifft auch auf die ehemalige Strohflechtschule zu. Namen und Grundsteine in der Hauptstraße erinnern noch an die vielen Aktivitäten der Großfamilie Link.

Stammvater der Familien

Als Stammvater der Mudauer Link-Familien gilt Johann Georg Link, der um 1667 in Schneeberg geboren wurde. Sein Enkel Michael Link erblickte im September 1762 ebenfalls in Schneeberg das Licht der Welt und heiratete im Alter von 25 Jahren die Tochter des Mudauer Schneiders Franz Joseph Schnorr und vermutlich in dessen Geschäft ein.

Auf die beiden Söhne des Michael Link namens Joseph Michael und Franz Pankraz gehen die Michels- und Pankrazlinie zurück. Deren Schwester Agnes heiratete Metzgermeister Franz I. Hauk (Naatze Franz). Das Geschäft ist Teil des Gasthauses „Löwen“ (heute „Il Carrubo“).

Das alles führt ins turbulente 19. Jahrhundert zurück. Beim Großbrand 1849 fielen dem Feuer in Mudau über 100 Gebäude zum Opfer und es waren über 800 Menschen obdachlos. Mit dem Abbruch der „Stadtmauer“ wurden die Häuser in der „Vorstadtstraße“ erstellt, Mudau erweiterte sich über seine Mauern hinaus. Auch der Wiederaufbau der teilweise zerstörten und den bis heute prägenden steinernen großen Gebäude in der Hauptstraße erfolgte mit Steinen der Mauer. Die Grundsteine schreiben ebenfalls ein Stück Familiengeschichte.

So mit Joseph Amor Link an der „Krone“ Hauptstraße 48, dem späteren Hotel mit J. A. Link 1848. Gegenüber steht das Ursprungshaus der heutigen Apotheke in der Hauptstraße 51 ebenfalls von Josef A. Link 1873 erbaut, ferner Otto Link (ohne Grundstein) Hauptstraße 59. Eingeheiratet haben Töchter in den „Ochsen“ (Frankenbach) mit Grundstein 1850 von Franz Sachs (Sax) und in die Handlung Heberle in der Hauptstraße 41 mit Grundstein 1842 (später Katzenberger/Scheuermann).

Hier gründete Johann Michael ein „gemischtes Warengeschäft“. Sein ältester Sohn Emil wurde Nachfolger. Man weiß nur, dass die Waren auf dem strapaziösen Weg von Mosbach über Limbach mit dem Pferdegespann geholt werden mussten. Damals herrschte eine große Bautätigkeit. Auch das Sandsteingebäude „Am Alten Rathaus“ 6, in dem Josef Martin Link seine Handlung hatte, gehörte zur Familie, die „Rose“ die 1897 neu errichtet wurde, ebenso der „Löwen“ und die „Pfalz“, ferner das sogenannte „Uhrmacherhäuschen“ in der Hauptstraße 29 aus der „Rouschewertslinie“. Es war ein Schmuck- und Uhrengeschäft und lag zwischen der ehemaligen Metzgerei Franz I. Hauck (neben dem „Löwen“) und dem ehemaligen Kaufhaus Schäfer.

Zur Familie gehörte auch die ehemalige Pension und Café´ Link in der Langenelzer Straße 25 mit Agathe aus der „Kronewertsline“. Es war in den 1930er Jahren das Stammlokal des Odenwaldmalers Arthur Grimm und ab den 1943er Jahren der Zufluchtsort des von den Nazis verfolgten Dr. Heinrich Köhler, dem späteren stellvertretenden Ministerpräsidenten von Württemberg-Baden. Der älteste Sohn von Johann Michael namens Emil verstarb schon früh. Sein Sohn Robert erwarb das Hotel „Krone“ von der Frau Amalie des Heinrich Link und sie erbaute mit ihren beiden Töchtern Agathe und Hilda das Haus in der Langenelzer Straße. Eine ledige Tochter kam in den Besitz des Gasthauses „Hirsch“ in der Hauptstraße 45, erbaut 1850 von Johann Repp, das schon nach dem 1. Weltkrieg schloss und zu Wohnungen umgebaut wurde.

Joseph Michael Link wurde 1790 geboren und er kam 1825 in den Besitz der ältesten privilegierten Gaststätte von Mudau der „Krone“. Als dessen Gründer gilt der ehemalige Zentgraf Valentin Hooff, ein Vorfahre des später über die Grenzen Mudaus hinaus bekannten Malers und Bildhauers Nikolaus Hooff.

Mit diesem Erwerb legte Link den Grundstein zu der 200 Jahre andauernden Link‘schen Gastwirtschaft-Dynastie. Johann Michael ist auch der Gründer der einzigen Klenganstalt im Jahre 1842 in Baden zur Gewinnung von Nadelbaumsamen. Damals wurden die verwüsteten Wälder aufgeforstet. Eine Strohflechtschule in der mehr als 500 Kinder und Jungmädchen beschäftigt wurden, gehen auf ihn zurück.

Tote nach Bombenangriff

Vermutlich war er 1864 der Gründer des Casinos und des „Anonymus“, der in der Presse gegen die Preußenfeindschaft in Mudau wetterte. Beim Bombenangriff 1945 auf das Strahlenlabor in der Schule kamen fünf Personen der Großfamilie Link ums Leben. Franz Pankraz wurde 1793 geboren und war Kaufmann. Er übernahm um 1840 das Gasthaus zum „Löwen“. Von 1833 bis 1840 war er Bürgermeister. Der Sohn Vinzenz erwarb die Rose, Tochter Maria verehelichte Frankenbach heiratete in den „Ochsen“ ein und Amalie in die „Krone“.

Der älteste Sohn Joseph Wendelin Link aus zweiter Ehe übernahm von seinem Vater den „Löwen“. Hierzu berichtete Heinrich Link, dass dessen Sohn Joseph bereits zur Auswanderung in Hamburg war und ihn dort der Anruf seines Vaters erreichte. Er war dann viele Jahre Ratsschreiber in Mudau und dessen Tochter Anna, verheiratete Egenberger, führte den „Löwen“ weiter.

Die Tochter Kreszentia verheiratete sich mit dem Bäckermeister Burkardt, wovon der Sohn August langjähriger Bürgermeister war. Durch Heirat kam es zu einer weiteren Verwandtschaft mit dem Metzger Hauk („Kirchenhauk“). Die Tochter Amalie heiratete den Kaufmann und langjährigen Bürgermeister Wilhelm Schäfer.

Der oben erwähnte Sohn Vinzenz Link erwarb 1864 die „Rose“, die sein Sohn Wilhelm übernahm. Die Bierbrauerei, die sich schon bei der Ersterwähnung 1729 hier befand, wurde aufgegeben und eine erstklassige Brennerei aufgebaut. Hans Slama