Südbaden war eine Reise wert

Mudau. Einen viertägigen Ausflug genossen zwölf Teilnehmer der TSV Freizeitsportgruppe rund um den Kaiserstuhl. Alle freuten sich auf die Auszeit, die von Klaus Erich Schork und seinem Team organisiert worden war. Vom Hotel in Sasbach aus führte die erste Tour auf dem 66 Kilometer langen Kaiserstuhl-Radweg am Rhein entlang nach Breisach, Merdingen zum Tuniberg und über Riegel und Wyhl zurück nach Sasbach. Nachdem sich die Gruppe einmal pro Woche im Odenwald „warm gefahren“ hatten, waren die Höhenmeter des südbadischen Mittelgebirges ein echter Genuss.

Das zeigte sich auch am zweiten Tag, als der Weg 67 Kilometer lang durch den Kaiserstuhl zum Tuniberg-Höhenweg nach Münzingen, an die Dreisam und wieder nach Sasbach führte. Am dritten Tag erkundeten die TSV-Radler erstmals Frankreich. 72 Kilometer lang ging es über Marckolzheim, Colmar, Neuf und Breisach zurück zur Basis. Die 61 Kilometer lange Abschiedstour führte am Rhein entlang ins französische Diebelsheim. Dann ging es am „Rhein-Rhone-Kanal“ bis Straßburg und weiter nach Kehl. L.M.