Donebach. Am „Köhler’s Bänkle“ in Donebach hat das Gemeindeteam am Sonntag als Beitrag zum „Lebendigen Adventskalender“ der Katholischen Pfarrgemeinde eine große, stimmungsvolle Krippenlandschaft mit vielen Lichtern arrangiert, in deren Mittelpunkt die Heilige Familie stand. Maria, Josef und das Jesuskind hat der knapp elfjährige Kilian Repp aus Holz gestaltet, schlicht und wunderschön. Zusätzlich konnten vom Gemeindeteam vorbereitete Gebete und Gedanken mitgenommen werden. Bild: Schölch

