Sportboden erneuert

Scheidental. Der Gymnastikraum im Sportheim des VfR Scheidental wird von vielen Kinder- und Erwachsenengruppen für den Breitensport genutzt. Der Multifunktionsraum dient als Ort der sozialen Begegnung aller Generationen und wird sowohl von Senioren als auch von Junioren durch den Fußballspielbetrieb beansprucht. Insbesondere für die Kinder bot der bisherige Betonboden mit Linoleumbelag zur Ausübung ihres Sports jedoch keine optimalen Voraussetzungen.

Dank der finanziellen Unterstützung der Stiftergemeinschaft Sparkasse Neckartal-Odenwald konnte im Rahmen der Sanierung des VfR-Sportheims nun auch der Sporthallenboden im Gymnastikraum erneuert werden.

Anja Herkert, Geschäftsführerin der Stiftergemeinschaft und stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse Neckartal-Odenwald, übergab im Beisein des Leiters der Sparkassen-Geschäftsstelle in Mudau, Rolf Mechler, den Spendenscheck in Höhe von 2000 Euro an den Vereinsvorsitzenden Frank Brenneis. Dieser nahm den Scheck freudig entgegen und bedankte sich gemeinsam mit seiner Vorstandskollegin Marina Krotz und Schriftführer, Ortsvorsteher Klaus Schork, für die großzügige Unterstützung. „Mit dem neuen elastischen Sportboden können wir die Bedingungen für unsere vielen aktiven Sportler von Jung bis Alt deutlich verbessern“, so Brenneis.

Seit Gründung der Stiftergemeinschaft Sparkasse Neckartal-Odenwald im Jahr 2012 sind mit der Zuwendung an den VfR Scheidental bereits mehr als 684 000 Euro an Fördergeldern in die Region geflossen.

