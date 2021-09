Sportabzeichen beim TSV Mudau abgenommen

Mudau. Es ist schon fast Tradition, dass der TSV Mudau mit Paul Scheuermann und die TSG Reisenbach-Mudau mit Christine Söhner und Miriam Schäfer das Sportabzeichen in Kooperation organisieren und abnehmen. Grundsätzlich setzt sich das „Deutsche Sportabzeichen“ zusammen aus Disziplinen der Leichtathletik, des Turnens, des Schwimmsports und dem Radfahren, wobei Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Koordination und Schwimmfertigkeit der Teilnehmer geprüft werden. In diesen Anforderungen kann sich der Sportler jeweils eine Disziplin auswählen und erfüllen. In Mudau erwarben sich 19 Sportler verdient das „Deutsche Sportabzeichen“ in Gold und zwei – Selina Henn (1x) und Pia Moser (2x) – in Silber. In der Jugendklasse punktete nur einer, und das war Janne (3x) mit Gold, alle anderen waren in Altersklassen (AK) der Erwachsenen:

AK 18-19 Ina Moser (1x), AK 35-39 Christine Söhner (21x), AK 40-44 Miriam Schäfer (19x), AK 45-49 Manuela Galm (8x), AK 50-54 Günter Böhle (3x), Stefan Galm (7x), Klara Müller (15x) und André Thomas-Bähringer (14x), AK 55-59 Veronika Herkert (16x), Jutta Mechler (17x), Rolf Mechler (13x), Andrea Püchner (12x), AK 60-64 Theo Grimm (16x) und Marianne Mechler (16x), AK 65-69 Christa Gimbert (30x), Alois Landeck (16x), AK 70-74 Walter Gimbert (35x) sowie AK 80-84 Otto Czech (37x). L.M.