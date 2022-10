„Spitzduddedoube“ begeistert Jung und Alt

Mudau. Gelächter, Beifall und Anfeuerungsrufe waren schon von weitem aus dem Odenwaldstadion zu hören und ließen erahnen, dass das „1. Spitzduddedoube“ in der Geschichte des Karnevalsvereins „Mudemer Wassersucher“ bereits die Hitlistenspitze erreichen konnte.

Corona hatte dem Dankesessen und dem Sommergrillfest den Garaus gemacht, und ein Gremium rund um den einfallsreichen Elferrat Elias Noe hat das „Spitzduddedoube“ mit elf Spielstationen ins Leben gerufen, die von einigen Helfern des Fördervereins am Spieltag aufgebaut wurden. Jede Mannschaft, die mitmachen wollte, sollte aus vier Personen bestehen, was auch weitgehend funktionierte.

Kreative Kostüme

Am Start war ein zusammengewürfelter Haufen rund um Corinna und Hubbel Huberty, die auch den jüngsten Teilnehmer, Theo, stellten, der als Sonderpreis eine Tüte Gutzeli erhielt, weiter je eine Abordnung der Prinzengarde, der Wassersuchergarde – die dann noch mit einem Preis für das kreativste Kostüm belohnt wurde – , der Jungspunde, der „Helden in Strumpfhosen“, des Präsidententeams „mit Herz, Hirn und Hand“ - die auch als Gewinner des ersten „Siegerwanderpreispokals vom Spitzduttedoube“ hervorgingen und als einziges Zweierteam „VSS Vor-Stand-Schaft“. Die Stationstitel waren so kreativ wie die KaGeMuWa –, und so maß man sich im Schmuutzesselauf, Eau de Mudagne traache, Halbherrenlauf, Bierkistenrennen, Halbherrenkegeln, Spreiseliweitwurf, -Spreiseliturmbau, Teebeutelweitwurf, Spitzduttecarrennen, verrückte Vögel abschießen und in einem närrischen Quiz. Von sieben teilnehmenden Gruppen kamen die „Helden in Strumpfhosen“ auf den dritten Platz, die „Jungspunde“ auf den zweiten und die „Präsidenten mit Herz, Hand und Verstand“ holten sich den Sieg. L.M.