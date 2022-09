Spiel und Spaß mit den Pfadfindern

Mudau. Traditionell gegen Ende des Sommerferienprogramms laden die Pfadfinder vom Stamm Wildenburg die Kinder auf den Übungsplatz des TSV Mudau ein. „Robin Hood“ lockte am Mittwoch rund 30 Kinder in den Odenwald, um mit ihm das „Lösegeld“ für König Richard in Sicherheit zu bringen. Dieses Ziel wurde nach der Kennenlern- und Aufwärmrunde in sieben Stationen unter Leitung von Anke Hentschel, Antonia Wendt und Timo Roos nicht nur trainiert, sondern auch knallhart durchgezogen. Bogen- und Katapultschießen wurden ebenso geübt wie Gedächtnistraining in Form von Memory oder geistige Flexibilität im verrückten Labyrinth. Hatte man nach diesem Irrweg endlich die Goldstücke gefunden, so mussten diese über einen Fluss „gekurbelt“ und dann mit kleinen Kübeln über den nächsten transportiert werden, um das Lösegeld über eine Curling-Station in Sicherheit bringen zu können. Bild: Liane Merkle

