Spannender Blick in einen Rettungswagen

Mudau. Gleich zwei Ferienprogrammpunkte an einem Tage bot die Mudauer Bärenapotheke mit Chefin Susanne Vogel in Kooperation mit Fachkrankenpfleger Norbert Ziegeler, Krankenschwester Haas sowie Elena Spies und Cornelius Hamfler als Betreuer.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vormittags hatten Kinder von sechs bis neun Jahren Spaß, nachmittags waren die Jugendlichen an der Reihe. Auf dem Programm stand jeweils ein „XXL-Crashkurs“ in Erster Hilfe, Corona-konform in Gruppen und im Freien.

Altersunabhängig waren dabei das Gipsen und der Malteser Großraum-Rettungswagen die Höhepunkte. Während einige mit Norbert Ziegeler den Rettungswagen inspizierten, übten sich die anderen mit Verbänden an Hand, Kopf und Arm oder mit Kompressen, Binden und Dreieckstüchern, stellten jede Menge Fragen und hatten Spaß beim Blutdruckmessen mit automatischen und manuellen Geräten. Als Energieschub diente zwischendurch das Abwiegen von Traubenzucker zum Selbstverzehr auf der antiken Apotheken-Balkenwaage.

Bei den Älteren waren die Anforderungen von Norbert Ziegeler etwas anspruchsvoller. Atemkontrolle und stabile Seitenlage nach einem Fahrradunfall mit Bewusstlosigkeit der Schulungspuppe Junior, genannt Günther, zeigten dem Ausbilder aber auch, dass die Kids schon einiges von Erster Hilfe bei Kreislaufversagen und in Sachen Herzmassage wussten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Und von Susanne Vogel und ihrem Torso mit herausnehmbaren Organen erfuhr die wissensdurstige Gruppe, wo welches Organ im Körper liegt und welche Funktion es hat. Und dann sahen die Mädchen und Jungen den Notfallrucksack im Rettungswagen gleich in einem anderen Licht. Denn nun war besonders interessant, „für was welche Infusionen sind“, wie man einen Infusionsbeutel mit einem Infusionsschlauch versieht und zum Infundieren anreicht. Und das alles in dem Großraum-Rettungswagen der Malteser aus Heidelberg.

Realistischer konnte das Ausbildungs-Ambiente für die individuellen Hilfeleistungen durch die Kinder nicht sein. L.M.