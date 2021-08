Sonderausgabe und Heft 5 liegen vor

Mudau. Derzeit sind zwei Hefte des Heimat- und Verkehrsverein Mudau erhältlich. Das Heft 5 gibt’s an der neuen Poststelle in der Scheidentaler Straße (Esso Tankstelle). Die Sonderausgabe, Heft 6, zum Jubiläum „750 Jahre Ersterwähnung“ der Orte Donebach, Mörschenhardt, Mudau und Schloßau kann man unter hvv-sonderheft@t-online.de bestellen oder über den Vorstand beziehen.

80 Abbildungen, 80 Seiten

Das Heft enthält auf 80 Seiten 80 Abbildungen und behandelt die Geschichte des Raums von den ersten Funden in der Steinzeit bis 1271 und streift auch die Zeit bis 1803. Heft 5 behandelt die Ersterwähnung der Dörfer Donebach, Mörschenhardt, Mudau und Schloßau vor 750 Jahren einschließlich dem Verkauf der Burg Wildenberg. Auch auf die drei Jubiläen von Mörschenhardt wird eingegangen. Das Dorf gibt es trotz schlechter Prognosen bis heute.

Das vom Kloster Amorbach überlieferte erste bekannte Grundbuch der Region ist 625 Jahre alt und behandelt die Entwicklung von Waldauerbach und anderer Dörfer in den letzten Jahrhunderten. Um den Namen der am Odenwaldlimes stationierten römischen Hilfstruppen, den Brittonen, zu klären, geht es auf die Spurensuche nach Scheidental, Schloßau, Langenelz, Neckarburken und nach Britannien. Natürlich darf auch der vor 200 Jahren verübte Mord am leiningenschen Forstgehilfen Johann Stephan Seitz nicht fehlen. Die Erinnerungen von Julius Hollerbach über seine Zeit in Mudau sind ebenfalls festgehalten. Sie tragen die Überschrift: „Glückseligkeit auf der Lok, Schwermut im Bahnhof“. Auch das Thema „100 Jahre Radfahrerverein Wodan Donebach“ fehlt nicht – immerhin hat er bereits drei Frühlinge erlebt und präsentiert sich heute als vitaler Verein.