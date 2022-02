Sitzung wird live übertragen

Mudau. Auch in diesem Jahr soll es wieder die Gelegenheit geben, sich mit einer liebevoll gestalteten „Faschenaachtsdudde“ einzustimmmen auf die faschenaachtlichen Aktionen der Karnevalsgesellschaft Mudemer Wassersucher (KaGeMuWa). Auch im Hinblick auf die bevorstehende Online-Prunksitzung am 12. Februar kann die kleine Überraschungstüte zur idealen Vorbereitung dienen. Zu erwerben ist sie in den verschiedenen Mudauer Geschäften. Hierin findet der Faschenaachter alles, was für einen närrischen Abend förderlich ist.

Übertragung aus der Halle

Unter dem Titel „Mudemer Faschenaachts-Kanal – mir feiern digital!“ lädt die KaGeMuWa am Samstag, 12. Februar, um 19.31 Uhr alle Interessierten zur Prunksitzung im Online-Format ein. Die Veranstaltung wird live über einen YouTube-Kanal von der Bühne der Odenwaldhalle nach Hause übertragen. Der Link zur Veranstaltung wird zwei Tage vor Beginn unter www.kagemuwa.de sowie bei facebook und instagram abrufbar sein. Mit einem Klick ist man dabei!

Für die Veranstaltung ist keine Anmeldung oder weitere Registrierung nötig. Die Teilnahme ist ohne Personenbegrenzung verfügbar. Die Zuschauer können sich wie gewohnt auf ein buntes und abwechslungsreiches Programm freuen. Im Gegensatz zum letzten Jahr ist die Veranstaltung nicht als Videokonferenz angelegt, so dass der Blick in die Wohnzimmer entfällt. Alle Auftritte erfolgen live auf der Bühne der Odenwaldhalle. Für eine qualitativ gute Übertragung aus der Halle ist gesorgt.

Sauerbraten-Essen

Die KaGeMuWa lädt die Bevölkerung in diesem Jahr am Faschenaachtssonntag, 27. Februar, herzlich zum öffentlichen Sauerbraten-Essen ein. Die Veranstaltung findet in der Odenwaldhalle statt, von 11.31 Uhr bis 13.01 Uhr. Das Essen wird zubereitet durch die „Spießgriller“. Eine Vorbestellung ist bis 24. Februar unter sauerbraten@kagemuwa.de erwünscht. Es gelten die Gastronomieregeln entsprechend der dann gültigen Corona-Verordnung, aktuell wäre dies die Regelung „2G+“. L.M.