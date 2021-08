Siegfried Fabrig seit 65 Jahren dabei

Steinbach. Zur Jahreshauptversammlung der Kolpingsfamilie Steinbach begrüßte Vorsitzender Tobias Farrenkopf die Mitglieder auf dem Dorfplatz hinter der alten Schule mit dem passenden Adolf-Kolping-Zitat: „Unter Hindernissen und Beschwerden wird die Tugend groß und stark“.

Zwar sei es schade, dass man Corona-bedingt nahezu keine Aktivitäten habe durchführen können, doch dürfe man nicht vergessen, welche „Tugenden“ sich in dieser Zeit entwickelt hätten, wie wahrhafte Nächstenliebe bei Einkäufen für den Nachbarn oder ehrenamtliche Fahrten in die Impfzentren. Der Mitgliederstand habe sich von 135 am 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2020 auf 128 reduziert. Das sei auf Wegzug oder auch Ende von Familienmitgliedschaften wegen Vollendung des 18. Lebensjahres zurückzuführen.

Dem Bericht des Schriftführer-Teams Julia Hofmann und Kevin Herkert war zu entnehmen, dass 2019 noch das Minigolf-Turnier, die Wallfahrt nach Walldürn, der gelungene Advents-Brunch sowie die erfolgreiche Schuhaktion und der Weihnachtschor stattfinden konnten. Danach aber alle Aktivitäten bis zum Minigolf-Turnier vor etwa drei Wochen geruht hätten.

Kassier Mathias Schild berichtete über eine Kasse mit wenig Bewegung und bestätigte, dass man das Patenkind in Mexiko noch immer unterstütze. Die Entlastung des Vorstands fiel einstimmig aus.

Anschließend wurden langjährige Mitglieder der Kolpingsfamilie Steinbach geehrt. Seit 25 Jahren halten Miriam Schäfer, Martina Farrenkopf und Angelika Schell dem Verein die Treue, seit 40 Jahren Wolfgang Farrenkopf, Michael Müller, Rolf Schild, Hubert Trunk und Ralf Hitzfeld.

Seit 50 Jahren ist Hilmar Herkert mit von der Partie, der Ehrenvorsitzende Siegfried Fabrig brachte es sogar auf 65 Jahre und organisiert noch immer die jährliche Wallfahrt.

Unter der Leitung von Christoph Helter folgte nach der Verabschiedung von Philipp Blatz als Jugend-Vertreter sowie der Schriftführer Julia Hofmann und Kevin Herkert, die auf eigenen Wunsch nicht mehr zur Verfügung standen, die einstimmige Neuwahl des Vorstands wie folgt: Vorstandstrio Tobias Farrenkopf, Simone Helter und Miriam Schäfer, Schriftführerin Jessica Farrenkopf, Kassier Mathias Schild, Jugendvertreter Hannah Helter und Kevin Noe.

In seinem Ausblick erinnerte Tobias Farrenkopf an Festgottesdienst und Festbesuch der Kolpingsfamilie Walldürn am 26. September. L.M.

