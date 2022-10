Sich in eine faszinierende Traumwelt versetzen lassen

Mudau. Beim Betreten des Ateliers der Glaskünstlerin Jarmila Manko zur Vernissage ihrer Ateliertage fühlte man sofort in eine faszinierende Traumwelt versetzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Anlässlich des 30. Atelier-Geburtstags in Verbindung mit dem „Internationalen Jahr des Glases“ ist es Jarmila Manko gelungen, ihre ebenso international anerkannte Kollegin Susan Liebold mit ihren filigranen Glasobjekten nach Mudau zu holen.

Die beiden Künstlerinnen arbeiten vollkommen unterschiedlich, ergänzen sich aber hervorragend in ihrer Naturverbundenheit und in der Faszination für und der Liebe zum Werkstoff Glas und zu Ästhetik. Jarmila Manko erläuterte im Beisein zahlreicher Kunstinteressierter, darunter auch Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger den Werdegang beider Künstlerinnen und wie sie sich kennengelernt haben.

Mehr zum Thema Im Kulturzentrum „Juki“ Spannende Reise durch die Natur Mehr erfahren Vernissage in Walldürn „Kunst mit ausgesprochenem Feingefühl“ Mehr erfahren

Demnach hat sie die Glaskunstwerke von Susan Liebold 2010 im Europäischen Museum für Modernes Glas in Rödental kennengelernt, die Künstlerin selbst 2014 und danach waren weitere Begegnungen praktisch vorprogrammiert, denn die Chemie stimmte zwischen den beiden hervorragend.

Das habe sich auch in der gemeinsamen Installation ihrer Objekte in Vorbereitung der Vernissage gezeigt, die einfach von Anfang an gepasst habe.

Künstlerisches Ausdrucksmittel

Jarmila Manko versteht Glas als künstlerisches Ausdrucksmittel in vielfältigen Erscheinungsformen. Fensterglas verwandelt sie in Glasbilder, Bau-Glas veredelt sie zu edlen Schalen und Objekten im Innenraum, aus Glasscherben zaubert sie geschmackvollen Glasschmuck für jeden Geschmack. Sie brennt für Glas seit ihrem achten Lebensjahr und lässt Glas schmelzen zu ästhetischen Unikaten.

Susan Liebold, 1977 in Neuhaus am Rennweg geboren, studierte an der Burg Giebichenstein Hochschule für Kunst und Design in Halle. Sie lebt und arbeitet in einem alten Gaswerk im Thüringer Wald, das zauberhaft eingerichtet als Atelier-Café auch beste Kuchen anbietet, und hatte in den letzten Jahren einige Einzelausstellungen und Beteiligungen in namhaften Galerien im In- und Ausland, sowie Auftragsarbeiten für Museen und öffentliche Gebäude. Eine Auftragsarbeit war zum Beispiel das Alte Schloss Stuttgart mit einer Glas-Licht-Deckeninstallation auf 40 Quadratmetern im letzten Jahr.

Glas als traditionelles Material fasziniert sie in seiner Transparenz und Lichtbrechung sowie seiner Vielseitigkeit. Die beiden Künstlerinnen holen sich die Inspiration in der Natur durch Lichtspiele, Strukturen, Farben und Formen. Bereichert wurde die Vernissage durch ebenso zauberhafte Poesie von Wolfgang Schäfer. L.M.