Seit 50 Jahren an der Mostpresse im Einsatz

Mudau. In der Mitgliederversammlung der Raiffeisen-Waren-Genossenschaft (RWG) erstattete Geschäftsführer Martin Oeden seinen Bericht über die beiden zurückliegenden Jahresabschlüsse. Demnach stehen für das Jahr 2019 auf der Aktiv- und auf der Passivseite der Bilanz 176 252 Euro zu Buche. Der Mitgliederstand betrug 88 Mitglieder mit 137 Geschäftsanteilen. Aufgrund der geringeren Obstmenge ist der Mostereibetrieb nicht so erfolgreich ausgefallen wie in den Vorjahren, betonte Oeden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Fast identisch sind die Zahlen für das Jahr 2020 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 894 Euro ausgefallen. Die Kelterei war im September und Oktober in Betrieb. Armin Englert aus Gundelsheim war mit seiner mobilen Pasteurisieranlage anwesend. Es wurde eine durchschnittliche Menge an Mostobst zu Saft verarbeitet. 136 Geschäftsanteile verteilten sich auf 88 Mitglieder.

Aufsichtsratsvorsitzender Stefan Schölch sagte im Anschluss, dass die Buchprüfung durch den Genossenschaftsverband Baden-Württemberg keinerlei Beanstandungen ergeben habe. Bei der ZG-Raiffeisen Karlsruhe habe man einen weiteren Geschäftsanteil in Höhe von 3500 Euro gezeichnet. Aufgrund einer besseren Obsternte als im Vorjahr und einer moderaten Preiserhöhung von einem Cent je Liter gepressten Apfelsaft, habe man für das Geschäftsjahr eine Umsatzerhöhung von 4350 Euro auf 8362 Euro erzielen können.

Zwei Prozent Dividende

Da die Rückstellungen für anfallende Reparaturen aufgelöst worden waren und die Verbandsdividende gut ausgefallen war, wurde eine Dividendenausschüttung in Höhe von zwei Prozent vorgeschlagen. Als Auszahlungstermin für das Jahr 2019 wurde der 5. Oktober und als Auszahlungstermin für das Jahr 2020 der 12. Oktober dieses Jahres festgelegt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Sowohl den Jahresabschlüssen, als auch den Verwendungen der Bilanzgewinne und der Dividendenregelungen stimmten die Mitglieder einstimmig zu. Ebenfalls einstimmig fiel die Entlastung des Vorstands, des Geschäftsführers und des Aufsichtsrates für die Jahre 2019 und 2020 aus.

Anschließend wurden Konrad Galm, Klaus Schäfer, Bernhard Schäfer und Dominik Grimm für den aus Altersgründen ausgeschiedenen Trudbert Scheuermann in den Aufsichtsrat gewählt. Trudbert Scheuermann, der seit 50 Jahren an der Mostpresse eingesetzt ist, gehört der RWG seit 1978 als Mitglied an und wurde 2009 in den Aufsichtsrat gewählt, wo er sich mit viel Wissen eingesetzt hat. Aufsichtsratsvorsitzender Schölch, Vorstandsvorsitzender Josef Elser und Geschäftsführer Oeden dankten dem scheidenden Aufsichtsratsmitglied mit einem Präsentkorb.

Auch Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger, selbst Mosterei-Fan, dankte Trudbert Scheuermann, aber auch dem ganzen Mosterei-Team. Er sei froh, dass es in Mudau noch eine Mosterei mit einem so gut eingearbeiteten Team gibt. L.M.