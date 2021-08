Sehr erfolgreicher Verein

Schloßau. Im Schützenhaus trafen sich die Schloßauer Schützen mit Ortsvorsteherin Tanja Schneider zur Jahreshauptversammlung. Im Beisein auch von Karlheinz Hemberger und Johann Friedel als Ehrenmitglieder, Schützenkönig Klaus Benig und Jungschützenkönig Jannes Friedel ließen sie die Aktivitäten aus den Jahren 2019 und 2020 Revue passieren.

Oberschützenmeister Walter Friedel erinnerte an die Präsenz bei der Kreishauptversammlung in Seckach, die Teilnahme am Sportkreistag in Buchen und den Landesschützentag in Ketsch. Nicht vergessen wurden Jubiläen, Polterabend und runde Geburtstage, die Teilnahme am Kreisschützenfest in Buchen, der Königsball in Hainstadt und die Präsenz bei Veranstaltungen befreundeter Vereine.

Zahlreiche Titel

Friedel ging auch auf das wegen Corona eingeschränkte vergangene Vereinsjahr ein und erinnerte aus 2019 an die „Nach-Zug-Party“ und den Kinderfasching an Fastnacht, das Ostereierschießen, den Arbeitseinsatz an den Schießständen, das Herbstfest mit Vereins- und Jedermannschießen, Kriegsgräbersammlung, die Seniorenfeier sowie die Königsfeier. Nach wie vor gilt der Schützenverein Schloßau als einer der sportlich erfolgreichsten Vereine im Schießsport des Neckar-Odenwald-Kreises. Deutlich untermauert wurde dies im Bericht von Schießleiter Michael Hemberger, der wieder zahlreiche Titel, Meisterschaften und sehr gute Platzierungen in den Wettbewerben Luftgewehr, Luftpistole und Kleinkaliber belegte (wir berichteten).

Der Schießleiter resümierte zudem die Ergebnisse beim Königsschießen wie 2019 mit Klaus Benig als Schützenkönig, Martin Hemberger als 1. Ritter, Johann Friedel als 2. Ritter und Helmut Balles als Schwarzritter. Im vergangenen Jahr wurde Karl Heinz Hemberger Schützenkönig, Stephanie Benig 1. Ritter, Michael Hemberger 2. Ritter und Johann Friedel Schwarzritter.

Gute Jugend

Hermann Hogen berichtete in seiner Funktion als Jugendleiter über die guten Ergebnisse bei Kreis- und Landesmeisterschaften, wobei sich besonders Julia Galm als Titelsammlerin hervortat. 2019 wurde bei der Königsfeier Jannes Friedel als Jungschützenkönig proklamiert, ihm zur Seite standen Julia Galm als erste Prinzessin und Julian Münch als zweiter Prinz.

Während der Jahreshauptversammlung wurden zum Jungschützenkönig 2020 Julian Münch, sowie als erste Prinzessin Lara Scheuermann und zweiter Prinz Jannes Friedel proklamiert. Claudia Grimm als Schatzmeisterin berichtete trotz ausgefallener Veranstaltungen über eine adäquat bestückte Vereinskasse. Da die Kassenprüfer Josef Elser und Christian Scheuermann für beide Jahre keinerlei Beanstandungen hatten, erteilten die Mitglieder dem gesamten Vorstand einstimmig Entlastung.

Nach der Aussprache über die Berichte setzt sich der Vorstand bis zur nächsten Generalversammlung mit einstimmigem Votum wie folgt zusammen: Oberschützenmeister Walter Friedel, 1. Schützenmeister Patrick Schäfer, 2. Schützenmeister Günter Benig, Schriftführerin Gerlinde Mechler, Schatzmeisterin Claudia Grimm, Schießleiter Michael Hemberger und Stellvertreter Wolfgang Friedel, Jugendleiter Hermann Hogen mit den Stellvertretern Martin Hemberger und Lena Grimm, Damenwartin Gabi Benig, Kassenprüfer Josef Elser und Christian Scheuermann, Beitragskassier Klaus Benig, Pistolenreferent Bruno Münch, Beiräte Karl Heinz Hemberger, Johann Friedel, Dieter Müller, Nico Benig und Ilona Münch, Fahnenträger Michael Hemberger, Patrik Schäfer, Nico Benig und Martin Hemberger.

60 Jahre dabei

Oberschützenmeister Walter Friedel oblag es im Anschluss, einige Mitglieder für ihre langjährige Vereinstreue auszuzeichnen. 25 Jahre im Schloßauer Schützenverein sind Emil Benig und Nico Benig, 40 Jahre Kurt Balles und Gerd Weis, 50 Jahre Sigmund Elser, 60 Jahre Rudolf Grünwald.

Zusammen mit dem Schießleiter und dem Jugendleiter proklamierte Friedel anschließend die Schützenkönige 2020, die Corona bedingt auf die Königsfeier hatten verzichten müssen.

Friedel gab bekannt, dass man derzeit auf 99 Mitglieder stolz sein könne und gerade die Geehrten seien Garanten für eine gedeihliche Zukunft des Traditionsvereins.