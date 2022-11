„Schöne Stunden verbracht“

Mudau. Man hört ihr den Mannheimer Dialekt noch immer ein wenig an, doch im Herzen ist Renate Kolb, die an diesem Mittwoch topfit ihren 90. Geburtstag feiert, eine echte Mudauerin. Dort sind ihre familiären Wurzeln, dort hat sie als Kind die Kriegsjahre verbracht und dort ist sie seit 1964 auch dauerhaft zuhause. Renate Kolb, geborene Wasner, wurde am 9. November 1932 in Mannheim geboren und dort 1939 eingeschult.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als am 10. Mai 1941 bei der ersten Luftmine auf Mannheim in der Nachbarschaft der Familie gleich sechs Wohnhäuser zerstört wurden, wollte die damals acht jährige Renate nur noch weg von dem Grauen. Im Mudauer Elternhaus ihrer Mutter fand sie Zuflucht bei Großvater und Tante und auch neue Schulkameraden. Kurz vor Schulende ging es 1945 zurück nach Mannheim und vor der Ausbildung zur Herren- und Damenschneiderin am 1. Juli 1947 hatte sie dort auch noch ein soziales Jahr beim Kindergarten St. Agnes zu absolvieren.

Renate Kolb wird 90. © Liane Merkle

1950 lernte sie ihren späteren Ehemann Albert Kolb kennen, der auf Montage in Mannheim war. Da sich die Mütter der beiden von Kindesbeinen an kannten, hatte er den Auftrag erhalten, Renates Eltern auch einen Besuch abzustatten. Renate arbeitete noch ein Jahr nach der Gesellenprüfung bei ihrem Lehrmeister Pirron in der Maßkonfektion und danach noch fünf Jahre in der Mannheimer Kleiderfabrik Rösner bevor sie 1958 nach ihrer Hochzeit mit Albert Kolb zu ihm nach Rastatt zog. In Rastatt waren beide mit Begeisterung für den Wassersport im Kanuclub aktiv. 1962 kam Tochter Ursula auf die Welt und 1964 entschieden die beiden, nach Mudau umzuziehen, damit die Landwirtschaft, die die Tante nicht mehr betreiben konnte – wenn auch nur im Nebenerwerb – bis 1984 weiter Bestand haben konnte. 1967 erblickte Sohn Manfred das Licht der Welt und 1969 zog die Familie in ihr neu gebautes Heim.

Mehr zum Thema Lesung Albrecht Levis Erinnerungen an Buchen Mehr erfahren Britische Royals Prinz Harry wusste Antworten zu Einbürgerungstest nicht Mehr erfahren

Ab Anfang 1980 war Renate Kolb für viele Jahre mit Pflegediensten eingebunden, zuerst bei ihren Eltern und dann beim schwer erkrankten Ehemann. Eine harte, aber auch wertvolle Zeit, für die sie ab Ende der 1990er Jahre durch viele schöne Reisen in In- und Ausland mit den Kindern und einer Freundin belohnt wurde.

„Ich habe viele Orte besucht und dabei schöne und erlebnisreiche Stunden verbracht“. Außerdem hat sie mit Bus und Bahn regelmäßig die Tochter in Karlsruhe besucht, hat sich fast 20 Jahre lang ehrenamtlich als Frauenvertreterin des VdK Ortsverbands Mudau, bei dem sie seit 1996 Mitglied ist, engagiert und dadurch auch viele Kontakte geknüpft. Sie war bis zu einer Rücken-OP über 20 Jahre Mitglied bei der TSG Reisenbach und auch Mitglied im Rot-Kreuz-Turnen.

Bis heute nimmt Renate Kolb regelmäßige Termine bei der Wassergymnastik der Rheumaliga und der Seniorengymnastik wahr. Den sicherlich zahlreichen guten Wünschen zu ihrem Ehrentag – vor allem für Gesundheit – schließen sich die FN gerne an. L.M.