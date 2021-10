Mudau. „Heute versammeln sich die Aufsässigen der Gemeinde, um eine satirische Allianz des Guten zu bilden“, so David Herkert als Initiator zur Gründung des Mudauer Ortsvereins „Die Partei“ als ersten Ortsverein im Neckar-Odenwald-Kreis, zu Beginn seiner Begrüßung im Restaurant „Goldene Olive“. „Für unser Ziel eines noch lebenswerteren Mudaus, sind wir bereit, enorme Anstrengungen in Kauf zu nehmen. Zum Beispiel, indem wir am Stammtisch nach fünf Bier über ,die da oben’ schimpfen“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Was sich im ersten Moment anhörte wie ein Aufruf zur Gründung eines Comedy-Clubs, hatte durchaus einen ernstzunehmenden Hintergrund. Wie der Kreisvorsitzende des Neckar-Odenwald-Kreises Peter Bühler erläuternd bemerkte, arbeite „Die Partei“ mit dem Schwert der Satire, um auf Missstände landes- und bundesweit aufmerksam zu machen. Und wie der Satzung zu entnehmen war, steht das Wort „Partei“ als Akronym für die eigentliche Bezeichnung „Partei für Arbeit, Rechtssaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative“. „Die Partei“ wurde 2004 durch Redakteure der Satirezeitschrift Titanic initiiert und hat heute bereits über 56 000 Mitglieder.

David Herkert, in geheimer Wahl zum Vorsitzenden des Ortsvereins Mudau gewählt, kam wie sein 2. Vorsitzender Nicolai Böhle und Schriftführer Till Müller als Mitglied zu der Partei, als es darum ging, das erste Mal nach dem 18. Geburtstag wählen zu dürfen. Alle drei suchten eine Alternative zu den für sie nicht zufriedenstellenden bekannten Parteien, vor allem gegen die ganz rechts und gegen die ganz konservativen, die den ländlichen Raum einfach nicht weiterbringen.

Die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative war dann ihre erste Wahl und überzeugte die drei mit ihren Satire-Projekten gegen totalitäre, diktatorische und faschistische Bestrebungen so sehr, dass sie nun im Alter von Mitte 20 entschieden, den ersten Ortsverein „Der Partei“ im Neckar-Odenwald-Kreis zu gründen mit der Zielsetzung, die Demokratie zu achten und im kommunalen Umfeld gegen Missstände zu wirken, was ihnen mit dem Hilfsmittel der Satire nach eigenen Angaben mehr ermöglicht als im Streitgespräch. L.M.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2