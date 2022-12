Rund 4000 Euro für neue Flutlichtanlagen

Mudau. Der stimmungsvolle Weihnachtsmarkt bot nach Meinung von Wilhelm Schwender, Vorstandsvorsitzenden der Bürgerstiftung Mudau, und von Kuratoriumsvorsitzenden Dr. Norbert Rippberger das passende Ambiente für die Spendenübergabe an die Antragssteller für Fördermittel in der zweiten Jahreshälfte. Die Vertreter von TSV Mudau und FC Schloßau hatten um Unterstützung für neue energiesparende Flutlichtanlagen gebeten. Die Bürgerstiftungsgremien hatten entschieden, für beide Vereine 15 Prozent der noch offenen Anschaffungskosten beizusteuern. Strahlende Gesichter und dankende Worte sahen die Vertreter der Bürgerstiftung, darunter Herbert Knapp, bei der Übergabe von 2670 Euro an den TSV Mudau und von 1350 Euro an den FC Schloßau. L.M.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1