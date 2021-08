Rückblick auf ruhiges Vereinsjahr beim TV Reisenbach

Reisenbach. Mitglieder und Freunde des TV Reisenbach blickten in der Jahreshauptversammlung – der Pandemie geschuldet – auf ein ruhiges Vereinsjahr zurück. Nach einem Gedenken an den verstorbenen langjährigen und verdienten Vereinsschiedsrichter Reiner Olbort erstattete Vorsitzender Manfred Link seinen Jahresrückblick. Er erinnerte an die gelungene Fastnachtsveranstaltung, die mit der Feuerwehr und dem gemischten Chor im Sportheim durchgeführt worden war, aber auch an das Schlachtfest im Herbst. Darüber hinaus sprach er die Zeit mit dem Trainer der ersten Herrenmannschaft, Patrick Schneider, sowie das AH-Training zusammen mit dem FC Schloßau an.

Über die weiteren Inhalte der Aktivitäten, wie die Vorstandssitzungen, berichtete Schriftführerin Marietta Rechner, ehe Kristin Geier für die verhinderte Kassenwartin Rebecca Brenneis über einen zufriedenstellenden Kassenstand berichtete. Eine korrekte Kassenführung bestätigte im Namen der Kassenprüfer Hubert Rechner.

Keine Probleme ergaben sich aus den Ausführungen von Alessio Bianco für den verhinderten Michael Rögner in seiner Funktion als Spielausschussvorsitzender und Silke Geier für die Frauenmannschaft in der Landesliga.

Regelmäßiges Training

15 Reisenbacher Jugendliche spielen zurzeit in verschiedenen Mannschaften bei der Jugendspielgemeinschaft des TSV Mudau, war dem Bericht von Jugendleiter Eric Pierone zu entnehmen. Seit Juli 2017 betreue man zudem eine Gruppe von Mädchen in Reisenbach und von diesen „AOK-Girls“ seien 14 bis 20 Mädchen regelmäßig in zwei Gruppen unterteilt im Training.

Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig. Bevor Roland Böhle als Betreuer der Herrengymnastikgruppe für sein besonderes Engagement gedankt wurde, hob der Vorsitzende noch die vorbildliche Pflege der Homepage durch Simon Rechner hervor und leitete mit der Bitte, den Verein auch weiterhin tatkräftig zu unterstützen, zum geselligen Beisammensein über. L.M.