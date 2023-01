Rückblick auf erfolgreiches Zuchtjahr

Mudau. Mit einer kleinen Jahresabschlussfeier im vereinseigenen Züchterheim erinnerten die Aktiven des Kleintierzuchtvereins Mudau C124 an ein überaus erfolgreiches Züchterjahr 2022. In seinem Rückblick resümierte Vorsitzender Edwin Haun die vielen Ausstellungen, die von Mudauer Züchter beschickt worden waren mit einem Dank an alle Aktiven. Besonders stolz erwähnte er die Kooperations-Lokalschau mit dem Kleintierzuchtverein Buchen im November, bei der 330 Tiere aus 50 verschiedenen Rassen präsentiert worden waren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weiter machte Haun deutlich, dass man auf der Kreiskaninchenschau in Hochhausen mit sieben Züchtern, die 60 Kaninchen zeigten, vertreten war und dabei sieben Einzel-Kreismeister-Titel holen sowie den zweiten Platz in der Vereinsmeisterschaft belegten. Als Höhepunkt sah der Vorsitzende die 51. Badische Landeskaninchenschau im Januar, wo man überaus erfolgreich vertreten war. Vier Landesmeistertitel und einen Vize-Landesmeister nahmen die Züchter mit nach Hause. Die Landesmeister waren Tobias Throm mit Graue Wiener dunkelgrau, Maximilian Thom mit Graue Wiener wildfarben, Gerhard Sammet mit Holländer thüringerfarbig und Edwin Haun mit Farbenzwerge hellsilber. Vize-Landesmeister wurde Gerhard Sammet mit Holländer schwarz und Edwin Haun erhielt für seine Hermelin Blauaugen außerdem einen Landesverbands- und zwei ZDRK-Ehrenpreise. L.M.