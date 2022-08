Rückblick auf ein positives Tennisjahr

Schloßau. Die Tennisabteilung des FC Schloßau präsentiert sich nach wie vor als fester und anerkannter Bestandteil des Hauptvereins und der örtlichen Gemeinschaft. Dokumentiert wurde dies im Rahmen der Jahreshauptversammlung im Sportheim wo man trotz der Auswirkungen durch die Corona-Pandemie auf ein positives Tennisjahr zurückblickte. Nach der Begrüßung durch Abteilungsleiter Herbert Münkel, sagte die stellvertretende Abteilungsleiterin Larissa Eckert, dass die Mitgliederzahl konstant geblieben sei und die Arbeiten auf und an der Sportanlage reibungslos verlaufen seien.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weiter hob sie das erfolgreiche Crowdfunding Projekt in Zusammenarbeit mit der Volksbank Franken hervor. Angedacht und in der planerischen Diskussion seien als nächste Vorhaben ein Jugendcamp, ein Schleifchenturnier und natürlich ein Helferfest. Aufgrund einer soliden und zukunftsweisenden Vorstandsarbeit berichtete Kassenwartin Jenny Münch über eine zufrieden stellende Kassenlage. Eine einwandfreie Kassen- und Buchführung bescheinigten ihr die beiden Kassenprüfer Willi Bernhard und Elvira Holderbach. Nachdem Schriftführerin Lorena Stuhl über die Inhalte der Abteilungssitzungen und erledigten Termine berichtet hatte, erteilten die Mitglieder als Dank und Anerkennung für die geleistete Arbeit der gesamten Abteilungsführung einstimmig Entlastung.

Sportwart Mathias Schnetz erinnerte an die vergangene Medenrunde, wobei die Damenmannschaft einen 3. Tabellenplatz errangen, während die Herren mit einem 6. Platz vorlieb nehmen mussten. In diesem Sommer starten erstmals wieder eine Jugendmannschaft, und Juniorinnen U18 in Schloßau, um erste Erfahrungen für die aktiven Mannschaften sammeln zu können. In Vertretung von Jugendwartin Sina Gornik betonte Lea Holderbach, dass das Sommertraining für drei Jugendgruppen stattfindet, die Medenrunde für die Mädchen mit einem Heimspiel endet und dass das Wintertraining aktuell in der Planung sei. L.M.