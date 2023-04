Qualitativ hochwertige Aktionen und Veranstaltungen

Mudau. Trotz der „Restpandemie“ oder gerade deswegen gab es viel zu berichten von der Karnevalsgesellschaft Mudemer Wassersucher aus der Kampagne 2022/23 im Rahmen der Jahreshauptversammlung.

In Anwesenheit zahlreicher Mitglieder sowie Bürgermeisterstellvertreter Markus Hohn, Ortsvorsteher Walter Thier, der Ehrenmitglieder Josef Friedel und Arthur Stuhl sowie Ehrenschatzmeister Rolf Link gaben er und Schriftführer Markus Wellm einen informativen Rückblick auf die überaus erfolgreiche Kampagne.

Aktuell wird die KaGeMuWa getragen von 675 Mitgliedern, davon 16 Ehrenmitgliedern. Traurig habe man sich von vier echten Säulen des Vereins verabschieden müssen.

Markus Wellm ging im Detail ein auf die qualitativ hochwertigen Aktionen und Veranstaltungen wie die Eröffnung mit erfolgreicher Suche des Eau de Mudagne, interaktivem Ordensfest mit Vorstellung des Prinzenpaars und Ehrungen – unter anderem die Narrenring-Verdienstorden an Marco Scheiwein, Ulrike Schäfer und Werner Schäfer sowie dem Narrenringverdienstorden in Gold mit Brillanten an Ernst Hauk.

In der weihnachtlichen Erdhaufen-Satire der Weihnachtsfeier fand Markus Wellm keine Stichpunkte für Abtragungen oder Offenheit für Beschwerden, die es zur eigentlichen Weihnachtsfeier nicht gab. Markus Wellm lobte alle Aktiven, vor allem die Präsidenten für die beiden Prunksitzungen, die mit 648 Zahlenden sehr gut besucht und qualitativ kaum zu toppen waren. Auch die Kinderprunksitzung hatte unter Leitung von Michelle Korger und mit 500 zahlenden Gästen wieder im traditionellen Format gefeiert werden können mit vielen tollen Rückmeldungen. Fastnacht 2022/23 wurde mit der „Faschenaachtsdudde für deheem“, dem Schmutziche Donnerschdaach mit Faschenachtsspiel und Schmuutzessen, Spreißelessonndaach, Rathausstürmung, Rosenmontagsumzug mit Après-Zug-Party und Fastnachtsverbrennung abgerundet. Zwei Fototermine hatten stattgefunden, ebenso zwei Infoveranstaltungen zum neuen Gardekonzept und zwei Faschenaachtertreffs. Mit der neuen Organisationsstruktur habe man auch bewiesen, dass die KaGeMuWa sich für die Zukunft strukturell gut aufstellen möchte und auch Neues ausprobiert.

Schatzmeister Rolf Link konnte mit einem Dank an seinen Stellvertreter Gregor Schäfer, an alle Sponsoren und an Niklas Lenz für die Mithilfe bei Veranstaltungen über eine gute Kassenlage berichten.

Für das Präsidenten-Trio (mit Daniel Schäfer und Florian Stuhl) ging Angelo Walter auf die vielen Überlegungen und Planungen vor und während dieser ganz besonderen, erfolgreichen und vor allem fantastischen Kampagne ein mit einem Dank an alle Mitwirkenden und HelferInnen. Besonders erwähnenswert war für sie auch das 30-Jahr-Bühnenjubiläum von Uwe Lenz sowie die Ernennung von Wassersucher Nobby zum Ehrenmitglied und 34 Mitgliedern im Wassersucherrat. Abschließend appellierten die Präsidenten, sich nicht auf dem Geleisteten auszuruhen, sondern weiter mit Elan die KaGeMuWa voranzubringen.

Michelle Korger berichtete von Vorbesprechungen und Planungen sowie der Umbenennung der Kinder- und Jugendsitzung mit einem Dank für die Kooperation mit Janina Schwarz von der Grundschule Mudau sowie an den Jung-Wassersucherrat mit Kai Lorenz und das Technik-Team mit allen helfenden Händen.

Pauline Kuhn informierte über die Aktivitäten der Minigarde mit ihren Co-Trainerinnen Anna Dambach, Nadine Gimbert und Yara Mechler sowie über die tolle Zusammenarbeit mit Nico Schell als Gardeverantwortlichem sowie den drei Präsidenten. Die eifrige Prinzengarde wurde trainiert von Hannah Späth, Larissa Kistner, Magdalena Link und Vicky Walter, und letztere berichtete außerdem vom Ausflug nach Heidelberg zum Weihnachtsmarkt sowie zum Schlittschuh-Laufen. Ihr Dank richtete sich auch an die Kostümschneiderinnen Anja und Inge Henn. Laut Nico Schell wurden die Tänzerinnen der Wassersuchergarde trainiert und betreut von Paula Hauk, Julia Gramlich, Carina Kistner und Anna Kraus. Sie blicken mit den Gardemädchen auf eine lange und erfolgreiche Zeit zurück. Christian Münkel ging auf die Aktivitäten im Jungwassersucherrat ein – sowie auf deren Termine. Aktuell will man die Arbeit im Jungwassersucherrat frühzeitig wieder anzukurbeln. Ein begeisterter Harald Lorenz berichtete als Umzugsleiter über den gigantischen Rosenmontagsumzug mit 57 Programmpunkten und etwa 1700 Teilnehmern mit einem dicken Dankeschön an alle Beteiligten.

Nach dem überaus positiven Bericht von Kassenprüfer Josef Friedel und der Entlastung des Vorstands, hoben die Grußwortredner den hohen Stellenwert der KaGeMuWa zum Erhalt von Brauchtum und Gemeinschaft und im besten Sinne zum Wohle und zur Werbung für die Odenwaldgemeinde hervor. L.M.