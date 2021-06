„Pia“ animiert Autofahrer zum Bremsen

Schloßau. „Pia“ ist ihr Name, und sie wurde so getauft von Norbert Ziegeler, der zur Sicherheit der Kindergarten- und Schulkinder für ihre Einbürgerung in Schloßau gesorgt hat. Seit kurzem „bremst“ Pia – von Mudau kommend im orangen und dann signalgrünen und von Hesseneck kommend im orangen Outfit – jeweils mit einem roten Warnfähnchen in der Hand die Autofahrer. Sie wurde gut positioniert und sorgt an der viel befahrenen Ortsdurchfahrt so für hoffentlich mehr Sicherheit – vor allem für die Kinder und Jugendlichen.

Für Ziegeler, der diese nicht zu übersehenden Figuren erstmals in Brandenburg gesehen und drei Stück für Schloßau besorgt hat, sagt „Pia Bremst“ sehr deutlich: „Hey du, pass auf! Dies ist ein Kindergarten- und Schulweg und wir möchten nicht angefahren werden“. Finanzielle Unterstützung fand er in der Bäckerei Münkel-Burkhardt und in der Bären-Apotheke Mudau, die neben ihm jeweils ein Drittel der Kosten übernahmen.

Zu schnell unterwegs

Für mehr Sicherheit – und ein Abbremsen – soll „Pia“ sorgen. © Merkle

Dankbar für diese gelungene Aktion sind ihm neben Eltern und Kinder Rektor Markus Wellm und Kindergartenleiterin Marina Reer, die durchaus bestätigen können, dass die Mehrzahl der Autofahrer oder auch Fahrer der großen landwirtschaftlichen Maschinen sich nicht um das 30 Stundenkilometer-Schild in diesem Abschnitt, oft noch nicht einmal um die 50 km/h der Ortsdurchfahrt scheren. Man setzt also große Hoffnung auf „Pia Bremst“, vor allem darauf, dass sie ihrem Nachnamen alle Ehre macht. L.M.