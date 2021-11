Peter Schäfer tritt in Fußstapfen von Andrea Egenberger-Henn

Neckar-Odenwald-Kreis. Eigentlich wird bei Jahreshauptversammlungen traditionell über die Aktivitäten und Veranstaltungen im vergangenen Jahr berichtet, aber aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Vorsitzende des Sängerkreises Buchen, Andrea Egenberger-Henn, bis auf wenige Ausnahmen nur an ausgefallene und abgesagte Veranstaltungen von 2020 und 2021 erinnern.

In die Turnhalle der Grundschule in Schloßau hatten 18 Mitgliedsvereine und ein Schulchor mit rund 700 Mitgliedern Delegierte entsandt, um zusammen mit dem Vorstand, Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger, Ortsvorsteherin Tanja Schneider und dem Gastgeber MGV Harmonie Schloßau mit seinem Vorsitzenden Alfred Roos, an diese Berichtsjahre zu erinnern.

Im Mittelpunkt der Versammlung standen neben den Verabschiedungen verdienter Vorstandsmitglieder auch Neuwahlen. Da die Sängerkreisvorsitzende zur Wiederwahl aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Verfügung stand, galt ihr Dankeschön zum letzten Mal in ihrer Funktion allen, die ihren „Vereinsweg“ zuverlässig und vertrauensvoll mit begleitet hatten.

Nach dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder durch den stellvertretenden Vorsitzenden Peter Schäfer zeigten sowohl Bürgermeister Dr. Rippberger als auch Ortsvorsteherin Schneider die gesellschaftlichen und kulturellen Einbußen durch den Corona-bedingten Wegfall der Gesangsveranstaltungen und das Fehlen des Chorgesangs auf. Auf den gastgebenden MGV Schloßau gemünzt, wurde dessen gesangsfreie Zeit und die dadurch genutzten Umbau- und Renovationsarbeiten im Probenraum gewürdigt.

Der Sängerkreis Buchen stelle mit seinen Mitgliedsvereinen und Aktivitäten nicht nur aus historischer Sichtweise einen wichtigen Bestandteil im Gesellschaftsleben des Kreises und seiner Ortschaften dar.

In ihrem Rückblick erinnerte Andrea Egenberger-Henn an die bereits mit viel Mühen geplanten und organisierten aber letztendlich doch ausgefallenen Veranstaltungen. Doch tatsächlich gelungen sei dann die ursprünglich ausgefallene Ehrungsmatinee mit leicht verändertem Konzept in der Walldürner Nibelungenhalle unter der Gastgeberrolle des MGV Walldürn.

Ein Dankeschön der Vorsitzenden galt auch dem Badischen Chor Verband für seine finanziellen Coronahilfen für die Buchener Vereine. Abschließend appellierte sie an alle, den bestehenden Fünf-Jahres-Plan als Planungssicherheit für die Mitgliedsvereine weiterzuführen.

Konstruktive Impulse

Dem interessanten Kurzvortrag des ebenfalls aus gesundheitlichen Gründen scheidenden Kreischorleiters Michael Wüst über die Zukunft des Chorwesens konnten die Anwesenden konstruktive Impulse entnehmen für Neugründungen junger Klangkörper unter dem Dach bestehender Gesangvereine, indem dem man mit den Wünschen der jungen Generation „kooperiert“, ohne die Tradition zu vernachlässigen, aber doch auch in bestimmten Bereichen einmal „ausmistet“.

Anschließend gab Kassenwartin Andrea Bauer zufriedenstellende Einblicke in die finanzielle Lage des Sängerkreises Buchen. Bernd Grünwald und Klaus Scholl hatten die Kasse geprüft. Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.

Unter der Leitung von Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger brachten die Wahlen folgendes einstimmiges Ergebnis: Vorsitzender Peter Schäfer, Stellvertreterin Hilde Berner, Kreischorleiter Joachim Kirchgeßner, Schriftführer Raphael Neuberger, Kassenwartin Andrea Bauer, Öffentlichkeitsreferentin Doris Scholz, Jugendreferentin Anna Wiener, Gleichstellungsbeauftragter Herbert Frisch, Beisitzer Manfred Pfeifer und Wolfgang Radauscher.

Stehende Ovationen

Mit minutenlangen stehenden Ovationen, Präsenten und Dankesworten wurden durch Peter Schäfer die Vorsitzende „Mutti“ Andrea Egenberger-Henn, Kreischorleiter Michael Wüst, die Schriftführerin Gerlinde Stieber, die Jugendreferentin Sandra Hauk und als Vorstandsmitglied in den verschiedensten Funktionen Ralf Becker aus ihren bisherigen langjährigen Ämtern verabschiedet.