Pandemie verlangt Verwaltung viel ab

In der jüngsten Sitzung des Mudauer Gemeinderats gab Hauptamtsleiterin Bianca Groß einen Überblick über die maßgeblichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Kommune.

Mudau. Am Regenüberlaufbecken auf der Gemarkung Mörschenhardt wird demnächst der Pumpenschacht um etwa 1,85 Meter erhöht, so dass der Einstieg bei gefülltem Becken nicht mehr unter hydraulischem Druck steht. Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger sagte dazu in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates in der Mudauer Odenwaldhalle: „Da für die untere Wasserbehörde der Gewässerschutz von hoher Bedeutung ist und durch diese geplante Maßnahme zudem die Betriebssicherheit erhöht werden kann, möchte die Gemeinde Mudau das Regenüberlaufbecken so ertüchtigen und erhöhen, dass im Störfall jederzeit auf die Pumpen zugegriffen beziehungsweise diese gegebenenfalls getauscht werden können“.

Die gesamte Maßnahme ist durch das mit der Planung befasste Ingenieurbüro Sack & Partner mit 74 000 Euro beziffert.

Förderantrag bereits gestellt

Wie Katharina Fertig als zuständige Sachbearbeiterin im Rathaus und Ingenieur Oswald Gehringer erläuterten, werde in besagtem Regenüberlaufbecken das gesamte Abwasser des Ortsteils Mörschenhardt gesammelt. Mit Hilfe zweier Tauchmotorpumpen, die in einem Pumpenschacht am Ende des Beckens untergebracht sind, wird das Abwasser dann nach Donebach gepumpt, von wo aus es weiter in die Kläranlage Mudau gelangt. Ein Förderantrag auf Fachförderung aus der Wasserwirtschaft wurde bereits gestellt, und die Maßnahme in den laufenden Gemeindehaushalt eingeplant.

Auf Wunsch von Gemeinderat Andreas Schölch wurde der Tagesordnungspunkt „DigitalPakt 2019 bis 2024 für Schulen – Auftragsvergabe“ verschoben auf die Sitzung nach der Klausurtagung für den Haushalt.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt wurde die sicherheitstechnische Verbesserung in den einzelnen Feuerwehrgerätehäusern weiter vorangetrieben. So erhalten die Gerätehäuser der Abteilungswehren in Donebach, Mörschenhardt, Reisenbach und Steinbach je eine Abgas-Absauganlage mit Kompressor, die Christoph Müller vorstellte. Mit Gesamtkosten in Höhe von 28 408 Euro erhielt die Firma ecovent aus Lübbecke als günstigster Bieter den Zuschlag für Lieferung und Installation der Anlagen. Für die Umsetzung der Maßnahmen sind bereits entsprechende Finanzmittel im Haushaltsplan eingestellt.

Fast elf Jahre alt

Seine Zustimmung gab der Gemeinderat auch einer von Christoph Müller vorgeschlagenen Modernisierung des fast elf Jahre alten Blockheizkraftwerkes an der Grundschule in Schloßau. Das Hauptaugenmerk liegt darin, dass die beim Betrieb des Blockheizkraftwerkes entstehende Abwärme den Heizkreislauf speziell für das Lehrschwimmbecken besser unterstützt und quasi als „Abfallprodukt“ zusätzlich noch Stromerzeugung garantiert. Mit Lieferung und Installation der Modernisierungseinheiten wurde die Firma Senertec Hohenlohe aus Langenburg zum Auftragspreis von 17 335 Euro betraut. Man rechnet mit einer Amortisierung der Erneuerung innerhalb der ersten drei von geschätzten zehn Betriebsjahren.

Über die maßgeblichen Auswirkungen von Corona auf die Kommune während der vergangenen 14 Monate gab Hauptamtsleiterin Bianca Groß einen Überblick, wobei es in erster Linie um den erheblichen Arbeitsmehraufwand für Bürgermeister, Hauptamt und Sekretariat ging. Neben ihren „normalen Aufgaben“ mussten sie rund 20 Prozent ihrer Arbeitszeit dem Durcharbeiten und Veröffentlichen der aktuellsten Corona-Vorschriften (rund 20 verschiedene), Statistiken, Online-Seminaren, Prüfen von Hygienevorschriften sowie der Beschaffung, Verteilung und Abrechnung von Masken und Schnelltests sowie der Koordination von Terminen widmen.

Rund 650 zusätzliche E-Mails

Dabei galt es nicht nur rund 650 zusätzlich E-Mails zu bearbeiten, Platzprobleme im Rathaus und bei Personalkoordinationen zu bewältigen, sondern auch Betreuungsangebote in Kindergärten und Schulen aus dem Nichts zu stampfen oder Stundungsanfragen zu bearbeiten. Eine weitere Herausforderung waren die Hygienekonzepte für das Rathaus, das Hallenbad in Schloßau, Sporthallen, Leichenhallen und Beerdigungen und ganz besonders für die Landtags- und Bundestagswahlen in allen neun Wahlbezirken. Zeitlicher Mehraufwand war außerdem notwendig für die Impfbescheinigungen der 234 Feuerwehrangehörigen und das vollständige Schul-, Verwaltungs- und Bauhofpersonal.

Ebenso nahm der Umgang mit Anfeindungen und Unverständnis von Bürgern wegen Nichtimpfberechtigung sowie für die Organisation, Vor- und Nachsorge des Mudauer Impftags viel Zeit der Verwaltungsmitarbeiter im Rathaus in Anspruch.

Hinzu kamen – ebenfalls Corona-bedingt – finanzielle Mehrbelastungen durch Mindereinnahmen und Mehrausgaben, unter anderem für 3620 Schnelltests seit Anfang April. Nach dem umfangreichen Tätigkeitsbericht empfahlen die Gemeinderäte Franz Brenneis und Michael Volk mit einem Dank an die Gemeindeverwaltung, dass man diese umfangreichen Dienstleistungen unbedingt auch den Bürgern bekannter machen müsste.