„Ortskern II“ bis 2035 saniert

Mudau. Im Mittelpunkt der Entscheidungen standen die technische Ertüchtigung der Regenüberlaufbecken und das in Planung befindliche Sanierungsgebiet „Ortskern II“ bei der Gemeinderatssitzung in Mudau.

Vollsperrung der L 2311 Hessen Mobil plant eine Deckenerneuerung auf der L 2311 zwischen den Landesgrenzen HE/BW Süd und Nord inklusive der Ortsdurchfahrt (OD) Sensbachtal/Kailbach vom 11. April bis Ende Juni 2023 mit Vollsperrung. Erster Bauabschnitt ist ab Mitte Einmündung L3108 in der OD Sensbachtal/Kailbach bis LG Nord. Die Umleitung erfolgt von der B37 – Neckargerach – L634 – Schollbrunn/Oberdielbach – L524 – Scheidental – K3969 – Schloßau – L585 – L2311 und umgekehrt. Der ortskundige Verkehr wird ab Gaimühle über die K4114 – K3921 – Scheidental – L524 – K3969 – Schloßau – L585 geleitet. Zweiter Bauabschnitt ist ab LG Süd bis Mitte Einmündung L3108 in der OD Sensbachtal/Kailbach. Die Umleitung erfolgt über die L3108 – K39 – Sensbachtal – L3120 – Gaimühle und umgekehrt. L.M.

Wie Sachbearbeiterin Katharina Fertig erläuterte, hatte das Regierungspräsidium dem Förderantrag zur Ertüchtigung der Regenüberlaufbecken bereits Mitte des vergangenen Jahres zugestimmt. Die daraufhin vom Ingenieur-Büro Sack und Partner aus Adelsheim in Zusammenarbeit mit dem Ingenieur-Büro SAG aus Ulm vorbereitete Ausschreibung brachte im Ergebnis zwei Anbieter, die zwar keinerlei Preisnachlass, aber dafür Nebenangebote aufwiesen, von denen das der Stoll Prozessleittechnik aus Eschach aus Sicht der Bauleitung und der Verwaltung als gleichwertig zu der ausgeschriebenen Systemumgebung anzusehen sei.

Nach detaillierten Erläuterungen von Oswald Gehringer, Ingenieur-Büro Sack und Partner, vergab das Gremium die Leistungen zur Mess- und Regeltechnik an den Regenüberlaufbecken der Gemeinde Mudau an diese Firma und stimmte dem Nebenangebot mit der Bruttoauftragssumme von rund 276 544 Euro und damit über 70 000 Euro unter dem kalkulierten Ansatz zu. Die Ausführungen sollen bis März 2024 erledigt sein.

Etwas umfangreicher gestalteten sich die Entscheidungen zum Sanierungsgebiet „Ortskern II“, deren vorbereitende Untersuchungen (VU) Nadia Kasper-Snouci als Vertreterin der LB BW Immobilien Kommunalentwicklung vorstellte. Demnach kamen die VU in der Kernaussage zu dem Ergebnis, dass verschiedene Mängel und Missstände bestehen, die die Durchführung einer Sanierungsmaßnahme im Gebiet „Ortskern II“ rechtfertigen, wie mangelhafte Gebäudequalität. Rund 95 Prozent der Gebäude weisen bauliche Mängel auf, 60 Prozent mindestens starke Mängel. Etwa 14 Prozent der untersuchten Gebäude weisen schwerwiegende Mängel auf und ihr Erhalt ist als fraglich einzustufen.

Weiter sprach sie unter anderem von erheblichem energetischen und baulichen Sanierungsbedarf, schlechtem Zustand von Fassaden, vielen versiegelten privaten Grundstücks- und Hofbereichen, fehlende Barrierefreiheit im öffentlichen Raum.

Treffpunkt im Ort fehlt

Im Untersuchungsgebiet wohnen 311 Menschen aller Altersklassen. Es gibt jedoch nur wenige öffentliche Plätze sowie Grünflächen mit hoher Aufenthaltsqualität. Es fehlt ein belebter und beliebter Treffpunkt in der Ortsmitte. Etwa 13 Prozent aller kartierten Gebäude sind von Leerstand oder Teilleerstand betroffen. Der Ortskern entleert sich und verliert an Attraktivität. Versorgungsdefizite und eine weitere Abwärtsspirale sind die Folge, so die Annahme der VU mit beigefügtem Maßnahmenkonzept, dem der Gemeinderat zustimmte.

Ebenso billigte das Gremium die Sanierungsziele wie das Neuordnungskonzept zur Stärkung und Belebung des Ortskerns, Schließung von Baulücken, Verbesserung öffentlicher Plätze, wie im Bereich des alten Rathauses als Leitfaden für die gesamte Sanierungsdurchführung. Das Interesse von Seiten der Eigentümer scheint nach überaus gelungenem Befragungsrücklauf sehr groß.

Die Sanierung „Ortskern II“ in Mudau wird nach dem vereinfachten Verfahren durchgeführt und soll bis April 2035 abgeschlossen sein. Eine Bodenwerterhöhung aufgrund der Aussicht auf die Sanierung und somit der Gefahr von Grundstücksspekulationen ist nicht zu erwarten. Weiter stimmte das Gremium der Satzung und den gemeindeeigenen Förderrichtlinien zu privaten Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen gemäß den Vorgaben des Landes zu. Das bedeutet 25 Prozent für Modernisierungsmaßnahmen (30 Prozent bei denkmalgeschützten) bis maximal 60 000 Euro je Gebäude, bei Abbruchmaßnahmen 100 Prozent Zuschuss bis maximal 50 000 Euro je Gebäude.

Insgesamt geht das Planungsbüro von Gesamtkosten der Sanierungen in Höhe von 5,1 Millionen Euro aus, von denen zu Förderung aktuell rund 1,7 Millionen Euro bewilligt wurden. Man rechnet aber mit einem Gesamt-Zuschuss von über drei Millionen Euro. Die Öffentlichkeit wird am 22. Mai in einer Veranstaltung informiert.

Einer Geldspende für den Schulbereich von rund 3051 Euro stimmte das Gremium ebenfalls zu. Bauanträge, die Hauptamtsleiterin Bianca Groß vorstellte, rundeten die Tagesordnung ab. L.M.